Forlì, è un girone Rosso da playoff Trova le grandi rivali e poi tre super derby

di Simone Casadei

Il campionato 202324 di serie A2 comincia ufficialmente a prendere forma. Nel pomeriggio di ieri, il consiglio federale Fip ha formalizzato i due gironi della prossima stagione di seconda serie, stabilendo dunque le avversarie della Pallacanestro 2.015. Innanzitutto, al contrario di quanto preannunciato dalle Doa (le "disposizioni organizzative attuative"), il campionato sarà ancora una volta suddiviso in girone Verde e girone Rosso, e non Nord-Sud. Ma era questa una possibilità che già circolava da giorni. Forlì, come negli ultimi anni, è stata collocata nel girone Rosso, pronta ad affrontare una regular season ricchissima di difficoltà ed ostacoli.

Il Rosso sarà infatti a tutti gli effetti il più classico dei gironi di ferro. Gran parte dei match, di fatto, saranno puntualmente scontri diretti per le zone di alta classifica. Organico alla mano, si contano almeno quattro big pronte a dar battaglia per stazionare nelle posizioni di testa. Oltre alla squadra di Antimo Martino – iscritta d’ufficio in quanto finalista degli ultimi playoff –, vi sono in prima battuta le due retrocesse dalla serie A, vale a dire Trieste e Verona: entrambe vogliono far ritorno al più presto al piano di sopra e ci riproveranno già da ottobre. I veneti sono già avanti con la composizione di una squadra di vertice, mentre i giuliani sono partiti più tardi, ma con ambizioni. A queste si aggiunge poi Udine, che da anni non lesina sforzi economici e ora, sulla carta, pare aver finalmente trovato anche la giusta ‘quadra’ tecnica.

A queste si aggiungono poi almeno altre tre compagini pronte a giocare un ruolo da protagonista. Ad oggi paiono un mezzo gradino al di sotto delle ‘top 4’, ma i valori sono estremamente ballerini. Si tratta di Cento (seconda nel girone Rosso 202223), Fortitudo Bologna (coach Attilio Caja non vorrà fare la comparsa, nonostante un roster da ricostruire) e Rimini (con acquisti importanti): tre super derby per l’Unieuro, già affrontati lo scorso anno. Attenzione poi a Cividale, grande sorpresa dell’ultimo campionato, arrivata a un canestro dalla semifinale.

Considerando che il girone Rosso sarà composto da 12 squadre (la A2 è dimagrita a 24 partecipanti), restano soltanto altre quattro avversarie più ‘morbide’: Chiusi, Nardò, Orzinuovi e Assigeco Piacenza. Attenzione, però. Al netto della neopromossa Orzinuovi, tutte le altre hanno chiuso l’ultima stagione nelle zone di medio-alta classifica prendendo parte ai playoff. Da segnalare il ritorno di Piacenza nel girone delle altre emiliano-romagnole, dopo diversi anni di ‘esilio’ nell’altro raggruppamento. Se verrà a Forlì, come pare, Davide Pascolo la troverà così subito da ex. Pur senza le ‘storiche’ Ferrara e Ravenna, tutte le società della nostra regione sono nel medesimo gruppo.

Se il girone Rosso promette scintille, il Verde si preannuncia, invece, un po’ meno competitivo. Qui, sono tre le squadre di alta classifica: Cantù, Torino e Treviglio, tra le quali proverà ad inserirsi la neonata e ambiziosa Trapani. Tra queste e il resto delle avversarie, poi, il divario, appare abbastanza elevato. Alle loro spalle la Juvi Cremona proverà a compiere passi in avanti, al pari di Agrigento e Urania Milano. Quindi ecco le ultime arrivate Sebastiani Rieti, Luiss Roma e Vigevano, oltre a Casale Monferrato e Latina.