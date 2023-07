Forlì, è Zampini il nuovo Penna Stesso ruolo e voglia di riscatto

di Simone Casadei

Il mercato della Pallacanestro 2.015 comincia finalmente ad entrare nel vivo. Dopo un paio di settimane di apparente calma piatta sul fronte entrate, il club di viale Corridoni sta accelerando su diverse piste. Così, dopo l’ufficialità dell’arrivo di Giacomo Zilli nell’ultimo fine settimane, la compagine del presidente Giancarlo Nicosanti avrebbe ingranato la quinta per un nuovo sbarco nel reparto esterni e in particolare in cabina di regia. Secondo radiomercato, infatti, Forlì avrebbe sostanzialmente chiuso l’accordo con Federico Zampini, classe ’99 in cerca di rilancio dopo una stagione a dir poco sfortunata.

Play-guardia di grande intensità e talento, Zampini, come Zilli, ha vestito la maglia della Tramec Cento nel corso dell’ultimo campionato, a cui ha però purtroppo dovuto assistere dalla tribuna. Lo scorso dicembre, infatti, nel match contro San Severo è incappato in un pesantissimo infortunio, che lo ha costretto a sottoporsi a intervento chirurgico in seguito alla rottura del legamento crociato. Il terzo grave stop, dovuto alla stessa problematica al ginocchio, nel volgere di appena quattro anni. L’Unieuro, in questo modo, punta a ripetere l’operazione-Penna di dodici mesi fa. Seppur decisamente meno recidivo, anche Lorenzo era reduce dalla rottura del legamento crociato con tempistiche pressoché identiche.

Le qualità tecniche di Zampini, del resto, non si discutono. Uscito allo scoperto con la maglia di Roseto nel 201718, si è poi affermato a Ferrara, maglia che ha vestito per quattro stagioni, fino all’estate 2022, rivelandosi un elemento fondamentale per gli equilibri degli estensi. La scorsa estate, quindi, il passaggio a Cento, dove, prima dello stop, ha collezionato 11,1 punti, 3,8 rimbalzi e 2,4 assist a partita. Numeri che vanno ben oltre il playmaking ‘puro’ ed è proprio qui che segnerebbe la principale differenza col predecessore Penna. A quel punto la guardia straniera titolare potrebbe ragionevolmente essere una ‘combo’, in grado anche di portar palla e dividersi il minutaggio in cabina di regia con Fabio Valentini e lo stesso Zampini.

La firma del classe ’99, a quanto pare, non è in dubbio. La quadra tra Forlì e il giocatore sarebbe già stata trovata su tutto il fronte e non resta che mettere la ceralacca sull’accordo. Quella del club biancorosso è naturalmente una grande scommessa, legata di fatto soltanto alla ‘tenuta’ fisica del perugino. Ma l’interesse della dirigenza forlivese è stato elevato, al pari delle forti motivazioni dello stesso Zampini di vestire la maglia dell’Unieuro, che hanno svolto un ruolo importante nella trattativa. Federico è voglioso di rimettersi in pista e di farlo in una delle prime della classe come Forlì. Oltretutto, ha portato avanti il lavoro di recupero dall’infortunio al Fisiology Center, seguito quotidianamente dallo staff della struttura. Nelle prossime ore, insomma, i biancorossi piazzeranno a tutti gli effetti un nuovo prezioso acquisto.