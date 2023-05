Forlì, ecco l’annuncio Protti è il nuovo diesse

di Franco Pardolesi

Tutto come previsto: è giunta infatti la conferma alle anticipazioni di questi giorni a riguardo della nuova dirigenza del Forlì. Ieri, in serata, un comunicato dalla società di viale Roma ha ufficializzato l’ingaggio di Cristiano Protti quale nuovo direttore sportivo del Forlì: lui, quindi, avrà il compito di ricostruire la squadra biancorossa per il prossimo campionato di serie D 2023-24.

Dopo la commossa e sentita conferenza stampa di giovedì, quando l’ex incontrastato numero uno della Sammaurese aveva annunciato l’addio al club che egli stesso ha saputo mantenere in serie D per nove stagioni, è quindi arrivata l’investitura ufficial: Protti passa dalla carica di patron, che rivestiva nel club cesenate, a quella di responsabile dell’area tecnica della società di viale Roma. Prende il posto del diesse di lungo corso Sandro Cangini, che durante la sua gestione ha centrato tre campionati vinti e subìto una retrocessione.

Nelle stagioni trascorse alla presidenza della Sammaurese Cristiano Protti aveva assemblato la squadra di anno in anno, facendo a meno della figura del direttore sportivo, con la collaborazione in famiglia di Stefano Protti, sino ad anno scorso sulla panchina giallorossa, e facendo ben figurare la squadra in serie D utilizzando un budget ridotto e col lancio di diversi giovani.

Per completare il puzzle adesso del nuovo assetto tecnico della prossima edizione del Forlì, la società biancorossa dovrà ora riempire la casella dell’allenatore, che guiderà la prima squadra al posto di Mattia Graffiedi, il tecnico che assieme a Cangini era stato congedato ufficialmente giovedì. E per la scelta del nuovo mister dei galletti continuano a rincorrersi con insistenza le voci che portano, ovviamente, al nome di Marco Martini, che seguirebbe Cristiano Protti nel trasferimento dalla società cesenate allo stadio Tullo Morgagni.

Il 44enne allenatore riminese, alla sua prima stagione quest’anno alla Sammaurese, pur salvandola matematicamente soltanto all’ultima giornata l’ha portata comunque a un brillante ottavo posto. In precedenza Martini, da giocatore ex prolifico attaccante di Pescara, in serie B, Perugia, Frosinone e Rimini, da allenatore è stato sulla panchina degli stessi biancorossi adriatici nella stagione 2018-19, poi tra il 2019 e il 2021 ha rivestito la carica di secondo di mister Gregucci nell’Alessandria in serie C.

Molto alte le probabilità che assieme a Martini anche il resto del suo staff lo segua e che dal prossimo luglio saranno alle dipendenze del Forlì il suo secondo Stefano Ugolini, il preparatore atletico Silvio Iannibelli e quello dei portieri Filippo Di Leo.

Frattanto è stata annullata la presentazione alla stampa dello stesso Cristiano Protti, che in un primo tempo era stata programmata per la mattina di oggi nella sede della società e che si terrà durante la prossima settimana.