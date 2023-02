"Forlì, errori pagati a carissimo prezzo"

"Partite come quella con la Pistoiese sono le più belle e stimolanti da giocare. Ma sono anche quelle che sarebbe ancor più bello vincere". Queste le parole di Paolo Rrapaj dopo il big match perso, allo stadio Morgagni, contro una più che cinica Pistoiese brava a sfruttare le pecche difensive dei galletti e ad aggiudicarsi per 2-3 un incontro pieno di pathos per tutti i 95’.

Il mancino biancorosso ha confermato il suo momento di splendida forma partendo dalla posizione di terzino sinistro e, a metà ripresa, anche in quella di centrocampista continuando a seminare il panico nella difesa orange con le sue serpentine e le sue volate a perdifiato. "Nel nostro spogliatoio c’è grande rammarico per aver perso questa partita nella quale abbiamo pagato a carissimo prezzo le loro ripartenze nel primo tempo, finendo, poi, per perdere l’intera posta con il loro gol nel secondo tempo nell’unico episodio nel quale la Pistoiese è entrata nella nostra area. Finalmente abbiamo visto allo stadio una cornice importante – confessa il motorino biancorosso – con tanti tifosi, anche al seguito della squadra toscana. Uno stimolo che, tutti assieme, abbiamo raccolto gettando nella mischia tutto quello che avevamo in corpo. Penso che i nostri tifosi, come hanno dimostrato con gli applausi che ci hanno tributato a fine gara, abbiano apprezzato il nostro impegno e la nostra partita".

Sull’andamento della gara Rrapaj ha le idee chiare: "Dopo aver raggiunto il pareggio, all’inizio del secondo tempo con Piva, per lunghi tratti di partita abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco costringendo una squadra forte e quadrata come la Pistoiese, che considero la più forte del nostro campionato, a difendersi costantemente nella sua metà campo e che era concentrata, soprattutto a non prendere gol visto la mole di gioco che siamo stati capaci di costruire. Per la nostra squadra, che non ha nulla da rimproverarsi sul piano dell’impegno, una partita che brucia tantissimo aver perso. Un match nel quale, però, abbiamo saputo dimostrare di poterci giocare le nostre carte contro qualsiasi avversario".

Il rammarico è grande: ‘Quello che mi dispiace – aggiunge – è il fatto che abbiamo perso una gara nella quale siamo stati sempre propositivi e col pallino in mano costruendo tanto in avanti. Un risultato positivo che avremmo senz’altro meritato. Ma questo è il calcio: chi sbaglia paga e alla fine quello che conta sono i tre punti". Al rientro nello spogliatoio, dopo il fischio finale, "ci siamo detti che in questa, sentitissima partita avevamo fatto e disfatto tutto noi: sia nel bene che nel male. Un fattore questo che, senza ombra di dubbio, deve farci pensare. Per continuare a disputare partite di questo livello, migliorando, nello stesso tempo, dove abbiamo sbagliato per essere ancor più competitivi al massimo livello". Un proposito che Rrapaj vuole continuare a portare avanti nelle ultime nove gare di un campionato che la squadra biancorossa vuole concludere in bellezza. Partendo dalla trasferta di domenica, a Lodi, col Fanfulla.

Franco Pardolesi