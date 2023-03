Forlì, fa’ attenzione al Mezzolara: adesso è in lotta per la salvezza

di Franco Pardolesi

Per dare continuità dopo lo squillante successo sul campo del Fanfulla. Domani alle 14.30, al Morgagni il Forlì riceverà la visita del Mezzolara, attualmente al 17° posto con 30 punti. Una sestultima posizione che, qualora fosse confermata dopo l’ultima giornata, consentirebbe la salvezza della squadra biancazzurra grazie al +10 sullo Scandicci terzultimo (fra sestultima e terzultima il limite è fissato a 8 punti), evitando i pericolosi playout. La situazione però è ancora in bilico per i bolognesi.

La squadra allenata per la seconda stagione consecutiva da Michele Nesi, abbonato al 4-3-1-2, è reduce dalla bruciante sconfitta interna patita per mano del Crema, impostosi 0-2, che ha fatto seguito al ko subìto la settimana prima in casa del Prato (3-1). Altalenante e non proprio brillante il rendimento esterno del Mezzolara, che in 14 trasferte ha ottenuto sì 4 vittorie (più un pareggio), ma ha rimediato ben 9 sconfitte, raccogliendo quindi solo 13 punti.

Modesta anche la tenuta del pacchetto difensivo che ha incassato 41 reti, mentre l’attacco ha fatto meglio con 36 centri distribuiti addirittura tra 16 giocatori diversi. Cannonieri con cinque gol a testa il giovane esterno offensivo Nicolò Bocchialini, prelevato dalla Bagnolese, e l’attaccante Nicholas D’Este, arrivato la scorsa estate dal Bentivoglio che, con ben 23 reti, trascinò alla vittoria nel campionato di Promozione.

Della rosa della società bolognese fanno parte due elementi forlivesi che, però, non hanno mai vestito il biancorosso. Il terzino sinistro Manuel Garavini, classe 2001, in campo per la seconda stagione consecutiva in serie D col Mezzolara, dopo esser cresciuto nelle giovanili dell’Edelweiss ha giocato due campionati in Eccellenza con Castrocaro e Diegaro. L’altro forlivese è Yaya Jassey, classe 2000 di origine gambiana, che dopo le prime stagioni con la casacca del Ronco Edelweiss è alla quarta in serie D, dove sinora ha segnato 10 reti con tanto di esperienze con Savignanese, Sammaurese e Sasso Marconi. Jassey domani, però, dovrà assistere alla partita dalla tribuna del Morgagni per una giornata di squalifica dopo l’espulsione di domenica scorsa nel match casalingo col Crema.

La formazione bolognese, fondata nel 1965, partecipa al campionato di serie D sin dalla stagione 2000-01 fatta eccezione per un anno disputato in Eccellenza (2002-03). Nei quindici match disputati sin qui tra Forlì e Mezzolara il bilancio è a favorevole ai galletti grazie a 8 vittorie e 2 pareggi a fronte di 5 sconfitte, l’ultima delle quali nella gara d’andata vinta dal Mezzolara 1-0 grazie alla rete di Bertani segnata nel primo tempo.

Per la gara di domani mister Mattia Graffiedi potrà di nuovo contare sul regista Nicolò Scalini, che riprenderà in mano le redini del centrocampo dopo la giornata di squalifica scontata domenica scorsa a Lodi. Probabili le convocazioni del centrocampista Elia Ballardini e del centravanti Luca Cognigni, che in settimana si sono allenati coi compagni di squadra. Per la gara di domani è possibile acquistare il biglietto d’ingresso questa mattina, dalle ore 10 sino alle 12.30, presso l’ufficio di viale Roma, tagliando che sarà valido anche per il prossimo match casalingo con la Correggese.