Forlì, fiducia ma anche insidie: Graffiedi: "Corticella imprevedibile"

di Marco Lombardi

Due fisso in schedina. Riparte da Bologna la rincorsa del Forlì alla vetta della classifica. Legittime ambizioni e paure da scacciare s’intrecciano oggi (ore 14.30) al ‘Biavati’, dimora violatissima del Corticella, in una sfida assolutamente da non fallire. Emiliani per ‘ritrovare’ le chiavi di casa – dopo i quattro ‘bignè’ alla Crema (amara) ingoiati dieci giorni or sono – e allontanare le nuvole; romagnoli per vendicare l’affronto subìto all’andata (biancorossi ko 0-1 al ‘Morgagni’), salire sull’ottovolante (già sette le ‘sorelle’ che hanno svaligiato la tana biancoceleste) e continuare il lavoro ai fianchi della capolista Giana Erminio (+9), a digiuno di vittorie da tre turni, mettendole pressione (gorgonzolesi in campo domani a Sant’Angelo Lodigiano).

"Affrontiamo una squadra imprevedibile – scandisce Mattia Graffiedi –, capace di vincere e perdere contro chiunque; lo ha dimostrato nel suo percorso. Una compagine che gioca un calcio propositivo e segna tanti gol, ma d’altro canto concede moltissimo agli avversari". Già, perché i bolognesi singhiozzano ai confini della zona playout (+4), boicottati da una difesa colabrodo (47 le reti al passivo, quasi due di media a partita; peggio ha fatto solo il disastrato Salsomaggiore fanalino di coda), ma tenuti in linea di galleggiamento dal quinto attacco del campionato (39 centri, tre più del Forlì).

Quanto basta per drizzare le antenne e non sottovalutare l’impegno: "È una partita tutta da giocare, peraltro su un campo pessimo, e servirà grande attenzione in fase difensiva", ammonisce il tecnico biancorosso. Che torna sull’inopinato flop dell’andata: "Fu una partita giocata notevolmente al di sotto dei nostri standard abituali, sebbene avessimo costruito e sprecato tantissime palle-gol; una prestazione negativa che ci ha insegnato quanto possano darti filo da torcere anche le ‘piccole’ squadre, specie quelle, come il Corticella, che provano a giocarsela a viso aperto e dispongono di elementi di qualità, in grado di determinare".

La chiave tattica per battere i bolognesi? "Sfruttare le loro debolezze e disattenzioni, consci di incontrare un avversario che può metterci in difficoltà ma anche di avere tutte le carte in regola per fargli male". Frattanto la classifica è ammiccante, il clima sereno e stanno tutti bene (o quasi): "Perdiamo Guerra, che ha rimediato una distorsione alla caviglia, ma recuperiamo Farneti", spiega Graffiedi.

Che dovrà rinunciare anche al solito Cognigni ("starà fuori almeno un’altra settimana..."), mentre ha messo una croce sopra a Sedioli, Manara e Tascini, la stagione dei quali è già finita. Probabile maglia dal 1’ per il ‘Pocho’ Varriale, in tal caso a fargli spazio potrebbe essere Caprioni. Al ‘Biavati’ fischierà il signor Paolo Isoardi della sezione di Cuneo (assistenti Mandarino e Fumagallo). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Forlì.

Il probabile 11 (4-3-1-2): De Gori; Fornari, Maini, Ronchi, Rrapaj; Pari, Scalini, A. Ballardini; Eleonori; Biancheri, Varriale.