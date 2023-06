Forlì, già in cantiere la nuova stagione Americani ai saluti, ma i punti fermi ci sono

di Simone Casadei

Con l’annata sportiva 202223 che va in archivio, iniziano a registrarsi, puntualmente, i primi movimenti estivi sul fronte mercato. I primi tasselli ad andare al proprio posto saranno le panchine (già assegnate in toto, o quasi, quelle di serie A2), quindi si passerà al completamento dei roster. Da questo punto di vista, la Pallacanestro 2.015 potrebbe scontare un piccolo ritardo rispetto alle rivali: la sua annata è terminata poche ore fa, mentre alcune squadre sono ‘ferme’ già da inizio maggio. Ciononostante, il club di viale Corridoni non si farà trovare impreparato. Anche perché il suo lavoro estivo potrebbe essere ben più agevole (e rapido) di tante altre compagini di categoria, approfittando della possibilità di cementare il gruppo che ha appena disputato la finale promozione per confermarsi ad alti livelli.

Il primo punto all’ordine del giorno, inevitabilmente, è la prosecuzione del rapporto con coach Antimo Martino. Oltre che capo allenatore della prima squadra, il tecnico molisano è pure il responsabile dell’area tecnica-sportiva biancorossa: è davvero stato produttore e regista dell’opera d’arte Unieuro. A quasi un anno esatto dal suo sbarco in Romagna (il suo ingaggio fu ufficializzato il 25 giugno 2022), nulla lascia presagire, ad oggi, una separazione tra le parti. Martino è peraltro legato al club da un ulteriore anno di contratto e, incassate le dovute e giuste garanzie tecniche sulla squadra che sarà, a ottobre sarà ancora sulla panchina forlivese.

Situazione che, invece, varia passando in rassegna le situazioni contrattuali degli elementi del roster. Premesso che il passaggio da una stagione all’altra è sempre estremamente ‘malleabile’, sono solo due i giocatori legati da un accordo di durata biennale al sodalizio del presidente Giancarlo Nicosanti: capitan Daniele Cinciarini e Fabio Valentini. Ciò significa che sabato 1° luglio, all’avvio della stagione 202324, Forlì – salvo ridefinizioni contrattuali – potrà contare solo sulle prestazioni del veterano del gruppo e di una delle sorprese dell’ultimo campionato.

Con tutti gli altri protagonisti in maglia biancorossa, dunque, andranno ridiscusse modalità e termini di un eventuale rinnovo del rapporto per la prossima annata. Al netto di eventuali opzioni esercitabili dalle parti in causa. Ciò significa che le questioni di carattere puramente tecnico andranno coniugate pure con quelle economiche. Le sirene provenienti da altri club si faranno sentire e i giocatori, inevitabilmente, punteranno a ‘massimizzare’ le proprie quotazioni. Entrando a tutti gli effetti nel lotto delle big, è più che mai necessario abituarsi a dover sostenere costi maggiori per restare competitivi.

Storicamente sono gli ultimi pezzi del puzzle estivo, ma, in questo caso, sono quasi certezze: gli americani dell’ultima Forlì molto difficilmente resteranno in Romagna. Per Nathan Adrian il discorso è presto fatto. È stato autore di una super stagione (miglior straniero di regular season) e, ‘riabilitatosi’ un anno al piano di sotto, tornerà meritatamente in una prima lega europea. Per quanto riguarda Vincent Sanford, invece, il suo pedigree è indiscutibile, ma è inevitabile che la dirigenza forlivese si guardi attorno a caccia di un profilo diverso.

Del gruppo degli italiani, poi, sono due le colonne portanti su cui è plausibile Martino voglia ricostruire la sua ‘nuova’ squadra, vale a dire Lorenzo Penna e Luca Pollone. Complesso il discorso per il playmaker di Bentivoglio, che si è rilanciato alla grande dopo l’infortunio e ha già diverse pretendenti, su tutte la sua ex squadra, Verona. Potenzialmente più alla portata la permanenza di Pollone: un altro anno alla scuola di Martino potrebbe essere la rampa di lancio definitiva.

Il reparto lunghi, invece, è quello che potrebbe subire il maggior restyling, anche nell’ottica dell’inserimento di maggior atletismo e dinamismo. Pressoché scontato l’addio a Lorenzo Benvenuti, chance di conferma invece per Giulio Gazzotti, elemento di grande spessore tecnico e umano. A quel punto, variate le caratteristiche del pacchetto, potrebbe poi calzare a pennello pure un ‘bis’ di Todor Radonjic.