Forlì già nei playoff, ma è sfida a tre da brividi

di Simone Casadei

Con Cividale che già si staglia all’orizzonte (si gioca sabato sera alle ore 20), la Pallacanestro 2.015 continua a respirare aria pura di altissima classifica. Cinciarini e compagni continuano a veleggiare in testa al girone Rosso, con 32 punti in saccoccia, con le immancabili Cento e Pistoia a farle compagnia. In un quadro che si è letteralmente cristallizzato negli ultimi mesi, con le tre squadre che procedono a braccetto a suon di vittorie ogni domenica, senza mostrare segni di cedimento. Alle loro spalle resta vigile la ‘solita’ Udine, pronta ad approfittare di ogni passo falso per ricucire un comunque complicato -6 dalla vetta.

Il successo di domenica scorsa su Ferrara, peraltro, è valso, con ampio anticipo, la matematica qualificazione ai playoff. A sei turni dal termine della prima fase, infatti, Forlì è a +14 sul settimo posto, che varrebbe l’accesso al girone Bianco della seconda fase e quindi la qualificazione alla post-season ancora in ballo. Nulla di tutto ciò: che sia girone Giallo (chiudendo nei primi tre posti) o girone Blu (dalla quarta alla sesta piazza), i biancorossi hanno già i playoff in tasca.

Tornando al presente, dopo aver assaporato il gusto del primo posto nelle battute iniziali della regular season, Forlì si è lasciata alle spalle un novembre difficoltoso e ha ritrovato il primato quasi due mesi fa, in occasione del successo esterno a Udine. Da quel momento, sostanzialmente, non lo ha più ‘mollato’. Sì, perché, in occasione della dodicesima giornata, l’Unieuro e Cento (vittoriosa a Mantova) approfittarono del ko della capolista Pistoia per riprenderla e formare un trio a quota 18 punti, che procede così di pari passo, senza colpi a vuoto, da ben 60 giorni: due mesi esatti.

L’unico fugace ‘scossone’ si è verificato ad inizio anno, quando Pistoia, nel sedicesimo turno, ha conquistato lo scontro diretto contro Forlì e si è issata al primo posto in solitaria a +2. Anche Cento, come la Pallacanestro 2.015, era finita ko, in quel di Rimini. Situazione iniziale che si è ripristinata appena sette giorni più tardi: Pistoia perde a Cividale, Unieuro e Tramec si impongono rispettivamente su Chieti e Udine e salgono tutte insieme a quota 26 punti in classifica.

Ora, però, con la regular season che corre veloce verso il capolinea, i forlivesi affrontano un febbraio decisivo. Inaugurato con la vittoria su Ferrara, il calendario del mese pone di fronte agli uomini di Antimo Martino due trasferte particolarmente complicate. Sabato sera si scende in campo appunto in quel di Cividale, matricola terribile che vorrà blindare un sorprendente piazzamento in zona playoff. Tra le mura amiche, peraltro, i friulani vantano vittime illustrissime del calibro di Pistoia, Udine e Fortitudo Bologna. Ma non di Cento, che dieci giorni fa è uscita a braccia alzate dal PalaGesteco per 60-78 e che, domenica 19, attenderà Forlì alla Milwaukee Dinelli Arena, in uno scontro diretto che si preannuncia scoppiettante. Il campionato dell’Unieuro è giunto a un bivio decisivo.