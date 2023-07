Forlì, gli arrivi salgono a cinque Largo ai giovani, ecco Zammarchi

di Franco Pardolesi

Andrea Zammarchi è un nuovo giocatore del Forlì. Ieri infatti dalla società biancorossa è arrivata la conferma del tesseramento dell’esterno offensivo, nato il 15 gennaio 2000 a Cesena, che già da tempo il direttore sportivo Cristiano Protti aveva messo nel mirino nell’opera di ricostruzione della rosa per la stagione 2023-24.

Il 23enne attaccante vanta un curriculum di cento partite tonde messe assieme in cinque campionati, con un totale di 17 reti. Dopo la trafila percorsa nel settore giovanile del Cesena, Zammarchi ha iniziato ad assaggiare la prima squadra vestendo la maglia del Romagna Centro in serie D con 4 gettoni nel 2017-18. Presenze che sono diventate 7, nella stagione seguente, quando ha concorso così alla promozione in serie C del Cesena nel primo anno dopo le vicende che avevano escluso i bianconeri dal calcio professionistico. Nell’annata 2019-20 e in quella seguente Zammarchi ha messo assieme 35 match, in serie D, col Campobasso con la cui casacca ha segnato 6 reti: le sue prime tra i ‘grandi’.

La stagione 2021-22 è stata la migliore dell’esterno offensivo cesenate che, con la maglia cremisi del Tolentino, ancora in quarta serie, ha segnato 9 gol distribuiti in 28 match. Lo scorso campionato di Andrea Zammarchi, infine, si è diviso tra due diverse squadre: nella parte iniziale della stagione 14 presenze, senza reti, nella sua prima esperienza in serie C, vissuta con la Recanatese; poi, da gennaio con la maglia del Roma City, in serie D, 2 gol in 12 gare, contribuendo alla salvezza del club capitolino.

Con Zammarchi sono cinque i nuovi elementi tesserati ufficialmente dal Forlì. Nel reparto offensivo il neoacquisto dovrà trovare la giusta amalgama con l’esperto Mario Merlonghi (33 reti in due anni con la Sammaurese), col 24enne Lorenzo Persichini (32 gol in carriera, dei quali 14 due anni fa in serie D col Nuova Florida nella sua migliore stagione) e col ventenne Cristian Pecci (reduce da una stagione in C con 9 presenze in serie C, pure lui alla Recanatese).

L’altro nome nuovo già arruolato è il 27enne centrocampista centrale Riccardo Gaiola, anno scorso perno del centrocampo della Sammaurese e che quindi mister Martini ha voluto tenere con sé come Merlonghi.

Dopo le tre (e finora uniche) conferme dei centrocampisti Edoardo Eleonori, classe 2004, e Francesco Piva (2003) e del difensore centrale Enrico Morri (2003), in ambito under si aggiungeranno, dopo un anno in Eccellenza, gli attaccanti entrambi classe 2004 Luca Casadei, reduce dal prestito alla Cava Ronco, e Marco Casalboni, a segno sei volte con i colori dei cesenati del Diegaro.