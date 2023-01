Forlì, Graffiedi non si fida del fanalino "Gara ‘trappola’, serve attenzione"

di Marco Lombardi

Ci sono momenti in cui la vittoria rappresenta l’unica risposta possibile: oggi è uno di quelli. Ore 14.30, riparte la caccia alla capolista Giana Erminio e il Forlì fa scalo a Salsomaggiore Terme, già storica sede di ‘Miss Italia’, per sfilare sulla passerella del ‘Clemente Francani’, domicilio violatissimo (6 ko su 9) del derelitto fanalino di coda. Mattia Graffiedi non ci gira intorno: "È una partita da affrontare con la massima attenzione per portare a casa i 3 punti; una ‘trappola’, perché abbiamo tutto da perdere. Certo, il Salsomaggiore vive un momento di grande difficoltà: non ha mai vinto, ha cambiato tanti giocatori e alternato tre allenatori, ciononostante vorrà giocarsi le ultime chance di rientrare in corsa per la salvezza. Noi dovremo essere bravi a ripartire, forti di quanto di buono abbiamo fatto nella prima parte di stagione. Non possiamo permetterci distrazioni, memori delle ultime due gare dell’andata, sulla carta abbordabili, nelle quali abbiamo raccolto solo un punto".

Detto questo, "sappiamo di partire favoriti, ma la gara va giocata. Pensare che la vittoria sia scontata sarebbe un errore gravissimo", ammonisce il tecnico biancorosso. Che non crede a un Salso ormai rassegnato e tiene il punto: "Non farà la vittima sacrificale. Il campo, peraltro, è molto brutto, si prevede anche pioggia, per cui sarà una partita assolutamente da non sottovalutare". Fatto sta che al cospetto del galletto ci sarà la squadra materasso del campionato, stravolta da un mercato dicembrino unidirezionale (undici giocatori sbolognati e un solo innesto) che ha il sapore amaro della resa ineluttabile. Con appena 6 punti, portato di altrettanti pareggi a fronte di ben 13 sconfitte, di cui 10 consecutive nelle ultime 11, il Salso ha infatti imboccato la via dell’immediato ritorno in quell’Eccellenza che è il suo habitat naturale. Sulla panchina dei termali, oggi, siederà fisicamente – con la Sammaurese era squalificato – il ‘cireneo’ Lauro Bonini, subentrato al dimissionario Lavezzini.

Frattanto, torna a pullulare di clienti l’infermeria biancorossa. "Non avremo Fusco e Farneti, entrambi bloccati da distorsioni, né Caprioni (stirato) – si rammarica Graffiedi –. Mentre Cognigni non è ancora a posto e non verrà rischiato. Inoltre Varriale è stato fermo tutta la settimana per via di una forte contusione e ha svolto appena un allenamento, quindi deciderò solo all’ultimo se impiegarlo o meno". Sempre out il lungodegente Elia Ballardini; recuperati, invece, Ravaioli e Sedioli. Formazione in alto mare. L’emergenza dalla cintola in su potrebbe infatti suggerire un cambio dell’assetto tattico, accantonando momentaneamente il collaudato 4-3-1-2 in favore dell’’albero di Natale’ (4-3-2-1). Pronta la carta Eleonori ("può giocare sia da mezzala che da trequartista, la sua collocazione dipenderà dalle condizioni di Varriale"). Al di là dei moduli e degli interpreti, però, "il Forlì giocherà, come sempre, all’attacco per mettere sotto l’avversario e incamerare i 3 punti", giura l’uomo di Cesenatico. Dirigerà il signor Stefano Re Depaolini della sezione di Legnano (assistenti Alessandrino e Massari). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Forlì Fc.

Il probabile 11 (4-3-2-1): De Gori; Fornari, Ronchi, Maini, Marzocchi; Eleonori, Scalini, A. Ballardini; Nardella, Rrapaj; Biancheri.