Forlì, Graffiedi rilancia: "C’è fame di riscatto"

di Marco Lombardi

La voglia di rialzarsi al centro di ogni pensiero, la classifica a tratteggiare una salita sempre ripidissima, la Bagnolese terzultima da prendere di petto e mettere nel frullatore per cancellare lo scivolone di Corticella e anelare ancora al primo posto. Stadio ‘Tullo Morgagni’ (ore 14.30): il galletto sfida Gallicchio in un faccia a faccia ruspante e delicatissimo.

"Arriviamo a questo impegno molto motivati dopo aver analizzato gli errori commessi sabato, figli di una prestazione al di sotto delle nostre potenzialità, e consapevoli degli ostacoli che incontreremo. Siamo pronti, vogliamo riscattare l’inatteso passo falso con il Corticella e tornare a imporre le nostre qualità", suona la carica Mattia Graffiedi. Che detta la linea: "Spetterà a noi il compito di fare la partita esprimendoci come sappiamo ma, al contempo, senza mai perdere la capacità di lottare e di adattarsi a un calcio più ‘sporco’ quando non c’è la possibilità di giocare, com’è accaduto al ‘Biavati’".

Di fronte una Bagnolese underdog per statuto, ruvida e scorbutica. Che gode di un’ottima salute (10 punti nelle ultime quattro giornate) e più che mai decisa a riemergere dalle acque agitate della classifica – dove le storie sono tese, anzi tesissime – per toccare terra. "Troveremo una squadra chiusa – spiega Graffiedi –, che viene da un filotto di risultati importanti e seguitando così potrebbe anche tirarsi fuori dalla zona playout. Quindi staranno sulla difensiva, pronti però a farci male qualora se ne presentasse l’occasione".

L’uomo di Cesenatico dovrà rinunciare a Piva (squalificato), Guerra e Cognigni (infortunati). Chi scalpita, invece, è Nardella, autore dell’illusorio gol del 2-1 a Corticella ("è entrato benissimo in partita, donando alla squadra un po’ di vivacità e imprevedibilità, ma è chiaro che, essendo un 2004, necessita di tempo; comunque sta crescendo, come tutti i nostri giovani, e lo prenderò in considerazione per questo match con la Bagnolese"); probabile un suo impiego a partita in corso.

Resta invariata, frattanto, la situazione in cima alla classifica, dove la capolista Giana Erminio non ha fretta di chiudere i conti (3 punti nelle ultime quattro partite), ma alle sue spalle Forlì e Pistoiese non sanno approfittarne: "Questo è un campionato difficile – chiosa Graffiedi –, nel quale non ci sono partite scontate; lo dimostra il blitz del Salsomaggiore fanalino di coda in quel di Prato. Tutte le gare vanno giocate, poi adesso il numero di giornate si assottiglia e i punti diventano sempre più pesanti... Noi però dobbiamo guardare in casa nostra e cercare di ottenere il massimo, senza prestare troppa attenzione ai risultati delle dirette concorrenti; se poi riuscissimo a sfruttare gli inciampi altrui sarebbe ancora meglio".

Il mister come di consueto non dà indicazioni precise sulla formazione, che comunque dovrebbe essere la stessa di sabato nonostante la sconfitta. L’unico vero dubbio riguarda l’attacco e cioè chi andrà ad affiancare il giovane Biancheri: il ballottaggio ovviamente è fra Caprioni e Varriale (favorito il primo); poi magari, appunto, Nardella di rincorsa. Con Rrapaj esterno ormai fisso sulla linea dei difensori, a centrocampo si annuncia ancora l’impiego sia di Scalini che di Pari. Dirigerà l’incontro il signor Paolo Grieco della sezione di Ascoli Piceno (assistenti Nappi e Ceci).

Il probabile 11 (4-3-1-2): De Gori; Fornari, Maini, Ronchi, Rrapaj; Pari, Scalini, A. Ballardini; Eleonori; Biancheri, Caprioni.