Forlì, Greselin già all’attacco "Qui perché sono ambizioso"

di Marco Lombardi

Simone Greselin è la certezza su cui puntare, Matteo Pedrini una scommessa da vincere, Christian Calì la miccia pronta ad accendersi. Il Forlì apre l’anno zero, mette in moto il rituale delle presentazioni e svela i primi tre dei quindici volti nuovi (ma il numero è destinato a lievitare) della squadra edificata sulle macerie di quella che ha fallito l’obiettivo playoff.

"Conoscevo questa piazza e la sua importanza, avendo già affrontato il Forlì con il Rimini. Sono rimasto entusiasta dell’interesse, poi la trattativa si è conclusa velocemente", attacca Greselin. Che si definisce "una mezzala d’inserimento deputata a chiudere l’azione", sebbene in passato abbia "ricoperto più ruoli del centrocampo, anche in diversi moduli". Obiettivi? "Vengo qui per fare del mio meglio, sono ambizioso e punto a un campionato importante. Poi sarà il campo a decretare il suo verdetto…". Nessuna preferenza quantomeno manifesta, in ordine al girone in cui eventualmente capitare: "Onestamente quello che conta è fare bene, a prescindere dal raggruppamento. Per esperienza, però, ammetto che il girone D mi era piaciuto…".

Spazio, poi, a Matteo Pedrini, digradato nel campionato sammarinese e ora in cerca di rilancio. "Sono finito lì perché non avevo alternative all’estero – spiega –, essendo scaduti i termini per il tesseramento in serie D". La trattativa? "Veloce. Non ho avuto esitazioni, si è concretizzato tutto nel giro di poco". Positive le prime impressioni: "Ho notato che nel gruppo ci sono giovani molto interessanti, questa è una buona base di partenza". Quanto al ruolo, Pedrini si dipinge come "una mezzala, votata agli inserimenti e incline a puntare l’uomo". E sull’ipotetico girone ostenta noncuranza: "La squadra è questa, il girone non fa differenza".

Chiude la prima tranche di neoacquisti, Christian Calì, la cui vicenda sportiva s’intreccia curiosamente con quella di Greselin. Entrambi affondano le radici a Cernusco sul Naviglio e sono accomunati dalla breve militanza, nella prima parte della passata stagione, tra le fila della Vastese. "Là abbiamo avuto modo di approfondire la nostra conoscenza", afferma Calì. Che riserva parole al miele per Forlì: "Mi è sempre piaciuta e anche quando sono venuto da avversario ho ricavato una bella impressione della società, dello stadio e dei tifosi". I propositi? Presto detti: "Speriamo di partire subito forte per ‘scaldare’ la nostra gente". Esterno offensivo mancino, predilige giocare "a piede invertito" sulla corsia di destra. Meno diplomatico dei suoi compagni, confessa di preferire il girone D "soprattutto per le realtà importanti che si potrebbero incontrare".