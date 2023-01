Forlì ha imparato a vincere i derby: tutti

di Simone Casadei

La vittoria nel derby del PalaDeAndré, strappata domenica scorsa, è più che mai significativa per la Pallacanestro 2.015. Innanzitutto per una questione di classifica, con i due punti guadagnati che consentono ai biancorossi di restare in vetta al girone Rosso con Cento e Pistoia. I biancorossi, inoltre, hanno rotto l’incantesimo dell’impianto di viale Europa: non lo avevano mai violato prima. Quindi, non di minor rilevanza, l’Unieuro si è aggiudicata l’ennesimo derby stagionale, continuando così nel proprio percorso netto.

Tutte le sfide in salsa romagnola della stagione, infatti, sono state preda di Forlì, che ha fatto proprie sia le due gare del girone di andata che quelle del girone di ritorno. Altri eventuali incroci potranno verificarsi soltanto nei playoff, potenzialmente con la sola Rimini, la prima a cadere sotto i colpi di Cinciarini e compagni. In occasione della seconda giornata di regular season, la RivieraBanca, dopo un primo tempo duro, riuscì a rialzare la testa ma, alla lunga, dovette arrendersi al Flaminio, con l’Unieuro corsara 79-84.

Sfida senza storia, invece, all’Unieuro Arena, una ventina di giorni fa, con i padroni di casa che si sono imposti facilmente 87-65. Destino a cui non è sfuggita nemmeno Ravenna, che nel -12 del PalaDeAndré ha finito per replicare, seppur in modo meno amaro, l’81-72 subìto all’andata: a dispetto del punteggio finale, in quel caso Forlì dominò il match.

Alle quattro gare ‘romagnole’ di regular season, poi, si aggiungono anche le vittorie ottenute nel girone di Supercoppa lo scorso settembre. Anche in quel caso fu la Pallacanestro 2.015 a far la voce grossa, prima al PalaCosta di Ravenna (80-87 il finale), quindi in casa contro Rimini (68-63).

Allargando il ‘tiro’, poi, l’Unieuro in regular season si è impadronita anche di due ulteriori sentitissimi derby emiliano-romagnoli. Sì, perché anche la Fortitudo Bologna e Cento hanno potuto poco dinanzi al predominio forlivese, con la Effe capitolata senza colpo ferire (88-66) e la Tramec arresasi a fil di sirena al tap-in di Adrian (63-62). I numeri, dunque, parlano chiaro: i biancorossi hanno fatto sei su sei nelle super sfide romagnole, un ottimo otto su dieci complessivo nei derby regionali (i passi falsi contro Cento in Supercoppa 56-75 e con Ferrara in campionato 80-78).

Forlì, insomma, ha regalato grandi gioie ai propri tifosi e ha seguito alla lettera le parole del presidente Nicosanti, che a inizio stagione si auspicava di non giocare semplicemente i derby, bensì di vincerli. Ora, per continuare sulla stessa falsariga, non resta che chiudere il cerchio nei tre restanti appuntamenti lontano da casa: contro Ferrara (domenica 5 febbraio), Cento (domenica 19 febbraio) e Fortitudo (domenica 26 marzo, ultima giornata della prima fase).

Contro gli uomini di Mecacci, in particolare, sarà una sfida tra prime della classe, che logicamente metterà in palio punti pesantissimi. Al PalaDozza, tra due mesi, invece, i verdetti potrebbero già essere stati sanciti oppure essere ancora tutti da scrivere. Un derby potenzialmente assai ‘scivoloso’, dunque, in cui servirà l’Unieuro ammirata finora per concludere al meglio l’opera.