"Forlì, il gioco convince. Ma serve una punta"

di Franco Pardolesi

Sandro Cangini, direttore sportivo del Forlì: come ci si sente dopo l’amara sconfitta di domenica con la Correggese?

"Di certo non sono contento, non mi piace perdere. Ma gli incidenti di percorso fanno parte del gioco".

Un gioco che, ultimamente, non è più brillante come qualche tempo fa.

"Domenica non abbiamo certo disputato la miglior partita della stagione. Per lunghi minuti abbiamo, però, fatto noi la partita con due chiare occasioni. Poi quando siamo passati in svantaggio tutto è diventato più difficile".

Qual è il problema?

"Abbiamo giocato troppo sotto ritmo, con poca ampiezza. Contro una squadra che si è difesa bene e non siamo riusciti a rimontare. Anche se dopo la rete dell’1-2 avevo sperato che i ragazzi la rimediassero".

Qualche cosa da rimproverare alla squadra, troppo rilassata dopo la fine della corsa per il primo posto?

"Ai ragazzi non posso rimproverare nulla sul piano dell’impegno. Per tutta la stagione hanno dato il massimo. È sicuro che spesso paghiamo a caro prezzo le poche occasioni che concediamo e, in più, siamo poco concreti davanti".

Un problema che si è fatto sentire per diversi periodi della stagione.

"Non cerco mai alibi ma è chiaro che la mancanza di un attaccante di riferimento si è fatta sentire. Prima il serio infortunio a Tascini, poi quello di Cognigni, poco dopo il suo arrivo a Forlì, hanno penalizzato la nostra stagione".

Una stagione che, comunque ha visto per lunghi tratti il Forlì lottare per i primi posti.

"Era questo l’obiettivo che ci eravamo dati. Iniziare a costruire una squadra che sapesse imporre il proprio gioco e costruire per il futuro per, poi, provare a vincere il campionato nella prossima stagione".

Un tentativo che, al di là degli ultimi risultati negativi, si può considerare raggiunto?

"Con l’ottimo lavoro svolto da mister Mattia Graffiedi, e dal suo staff, ritengo che la squadra abbia fatto una stagione soddisfacente raggiungendo standard di gioco che spesso hanno raccolto gli applausi dei tifosi". Una squadra che per puntare a vincere ha bisogno di qualche ritocco?

"È evidente che per centrare il bersaglio grosso il nostro gruppo dovrà essere migliorato apportando quei correttivi che abbiamo individuato nel corso della stagione".

Nelle ultime cinque partite e, dopo, nei playoff sarà importante ritrovare la brillantezza di qualche tempo fa.

"Non lasceremo nulla di intentato per centrare gli spareggi, non ancora certi, continuando a cercare di limare i difetti che sono emersi sin qui".

Qual è secondo lei quello più evidente?

"In diverse partite abbiamo lasciato a desiderare sulle ripartenze. Troppo frequentemente non siamo stati bravi e veloci per sorprendere gli avversari e metterli più in difficoltà".

Giovedì c’è, in trasferta, l’Aglianese.

"Purtroppo abbiamo diversi problemi per tanti elementi importanti della nostra squadra. Nella prossima partita avremo Rrapaj squalificato. In più Amedeo Ballardini e Maini molto probabilmente indisponibili per le noie muscolari accusate domenica e De Gori ancora out per l’infortunio di qualche settimana fa. In ogni caso cercheremo di far di necessità virtù".

Gettando uno sguardo alla prossima stagione cosa può anticipare?

"Mi piacerebbe continuare il lavoro per il quale abbiamo gettato le basi. Quando conquistammo la C nel campionato 2011-12, venivamo dal quarto posto della stagione precedente: mettemmo a punto la squadra mantenendo Attilio Bardi in panchina e disputammo una stagione che si concluse con la vittoria. Mi piacerebbe riprovarci".

Ci sono le premesse per provarci?

"Col presidente c’è intesa. Sarà la società a decidere".