Forlì, il Palafiera è davvero un fattore Udine è forte, ma qui soffre sempre

di Simone Casadei

È partito il conto alla rovescia per il debutto nella semifinale contro Udine. Venerdì sera si scende infatti in campo per gara1 e tra gli appassionati forlivesi sale già la febbre. Reduce dal secco 3-0 ‘stampato’ a Chiusi, la Pallacanestro 2.015 vuole confermarsi anche dinanzi alla corazzata friulana, già battuta due volte su due nel corso della regular season. Per riuscirci, sarà fondamentale partire col piede sull’acceleratore nel corso del prossimo fine settimana. Quando andranno in scena le prime due sfide casalinghe davanti agli occhi dei suoi calorosi tifosi: un vantaggio non certo indifferente.

L’Unieuro Arena, in stagione, non è un fortino inespugnabile per gli avversari, ma poco ci manca. Nel corso della prima fase del campionato, gli uomini di Martino sono stati superati dalla sola Cividale. Era il lontano 20 novembre 2022 e i biancorossi stavano attraversando un momento complicato sul fronte infermeria. Quindi, l’altro unico passo falso è arrivato all’esordio nel girone Giallo della seconda fase, con la Vanoli Cremona corsara il 2 aprile scorso agli sgoccioli del match. In totale, dunque, sono appena due le sconfitte in cui Forlì si è imbattuta nelle quindici gare disputate in via Punta di Ferro. Un ruolino di marcia davvero ragguardevole.

A questo, poi, si aggiunge anche una certa tradizione favorevole nei match casalinghi disputati negli ultimi anni di serie A2 proprio contro Udine. L’Unieuro, tranne in un’occasione nel 2019 (era Supercoppa), ha sempre superato i bianconeri in gare ufficiali davanti al pubblico amico. La preziosa vittoria del marzo scorso (finì 81-70, con 24 punti e 11 rimbalzi di Adrian) è infatti stata solo l’ultima perla di una serie di affermazioni sulla compagine friulana al Palafiera. A cominciare dal 74-71 del campionato 201617, il primo in A2 per entrambe le compagini, Forlì di fatto non ha più sbagliato un colpo. Vittoria nel 201819 (88-82), quindi la stagione successiva nel primo anno di Dell’Agnello (80-74) e poi nel corso di questo campionato. Nelle due precedenti stagioni Udine era inserita nel girone Verde. L’unica sconfitta è arrivata nel 201718, a cui si aggiunge quella del 2019 nel basket estivo della Supercoppa.

Più complicato, invece, il cammino della squadra biancorossa in occasione delle trasferte in quel del Friuli. Ma in campionato l’incantesimo si è rotto proprio lo scorso dicembre, con la scoppiettante affermazione per 92-81 al PalaCarnera. Prima di allora, erano arrivate sconfitte a ripetizione: ben quattro di fila tra il 2017 e il 2020. Un altro successo era arrivato nella Supercoppa 2020, a novembre, ma si giocava in ‘campo neutro’ al PalaBenedetto di Cento nella gara valida per i quarti di finale (Forlì perse poi in finale contro Scafati). Il precedente di pochi mesi or sono fa ben sperare, ma Udine è storicamente un campo difficile. Un motivo in più per non fallire le due sfide all’Unieuro Arena.