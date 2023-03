Forlì, il quintetto piccolo è l’arma in più

di Simone Casadei

La Pallacanestro 2.015 approfitta di un fine settimana di ‘stacco’ dal campionato (sabato e domenica si gioca la Final Four di Coppa Italia), godendosi il primato nel girone Rosso. Quando mancano due giornate al termine della prima fase, servirà una vittoria tra Udine e Fortitudo – o, in alternativa, confidare in un passo falso di Pistoia – per avere la matematica certezza della prima piazza. Un risultato rafforzato dalla vittoria a Chiusi, anche grazie alla varietà delle proprie soluzioni tattiche.

Sì, perché in Toscana ha rivestito un ruolo importante l’utilizzo di un quintetto piccolo da parte di Antimo Martino. Non è la prima volta che avviene in stagione. Al contrario, è un’arma tattica utilizzata in determinati momenti della partita – non certo in maniera stabile: l’impiego di Gazzotti o Benvenuti non è mai venuto meno –, che spesso ha dato i frutti sperati. Tutto ciò si concretizza, generalmente, con l’ingresso sul parquet di Todor Radonjic (elemento di grande importanza nello scacchiere forlivese) come ala forte, con Adrian a giostrare sotto le plance. Negli ultimi tempi, peraltro, è stato azzardato pure Luca Pollone nel medesimo ruolo, anche se per pochi minuti.

Abbassando in questo modo il quintetto in campo, il vantaggio è duplice. Innanzitutto, chiaramente, l’Unieuro si rende ulteriormente pericolosa dall’arco, sfruttando la precisione dalla lunga distanza dei propri lunghi. Con questi ultimi che stazionano lontano dal ferro, poi, è chiaro che il pitturato può essere facilmente preda delle penetrazioni degli esterni: Penna, Valentini e Sanford ne sanno qualcosa. Certo, servirà superare la prova del nove quando il livello medio si alzerà notevolmente, soprattutto da un punto di vista fisico, già a partire dalla seconda fase del campionato.

Ma i segnali sono già ottimi, come testimonia l’ultimo periodo di Chiusi. Innanzitutto, lunga o piccola, Forlì si è sempre fatta rispettare a rimbalzo: in questa stagione ha perso il conteggio solo a Pistoia. Nelllo specifico, nel momento più difficile della partita di domenica, sotto di 5 a meno di 4’ dalla sirena, coach Martino non ha infatti esitato un attimo a riproporre la coppia Radonjic-Adrian, inserendo l’ala montenegrina al posto di Gazzotti. Todor, innescato da Sanford che puntava il suo difensore per un 1vs1 centrale, ha subito colpito con una preziosissima bomba (più tardi sarebbe anche arrivato il decisivo gioco da tre punti), seguito a ruota da Nathan con la tripla del -1.

Se il lungo statunitense, negli ultimi tempi, tende a muoversi più internamente rispetto al passato (comunque tira col 35% da 3), i tiri a lunga gittata di Radonjic, sempre puntualmente nell’ultimo quarto, stanno diventando una consuetudine positiva. Contro San Severo, ad esempio, mandò a bersaglio il tiro del 54-47, respingendo le velleità pugliesi. La domenica precedente, a Cento, segnò invece la tripla del +16 (massimo vantaggio) a -6’20”, mentre contro Nardò, a fine gennaio, quella del fondamentale +10. Col 42% complessivo di realizzazione dall’arco in stagione, nelle ultime tre uscite (8 punti di media) tira addirittura col 60%, frutto di un ottimo 610. E non si tratta mai di conclusioni banali.