Forlì, in arrivo la chance del rilancio A Lodi sfida a un Fanfulla in calo

di Franco Pardolesi

Per mantenere la posizione d’alta classifica. Domani pomeriggio il Forlì, terzo con 49 punti, sale a Lodi per affrontare il Fanfulla che, a quota 42, naviga al settimo posto assieme a Sammaurese e Aglianese a due lunghezze dalla quinta piazza, l’ultima utile per staccare il biglietto per i playoff, occupata adesso dal Carpi.

La squadra lombarda ospita i biancorossi dopo un periodo nero che l’ha portata a uscire dalla zona importante della classifica: tre nette sconfitte consecutive, una dopo l’altra, partendo dal 3-0 subìto in casa dell’Aglianese al quale è seguito il ko interno patito per mano del Prato (1-3) e il 4-1 di domenica scorsa rimediato in casa del Corticella. Una netta sconfitta che ha comportato le dimissioni di mister Emiliano Bonazzoli, sostituito in panchina da Riccardo Maspero; nuovo tecnico che martedì ha condotto il primo allenamento, con la squadra che dal 3-5-2 molto probabilmente passerà al 3-4-1-2 a cui l’ex trequartista di Cremonese, Fiorentina, Torino e Sampdoria è affezionato.

Il rendimento interno ed esterno della squadra bianconera è equilibrato. A fronte dei venti punti incamerati in trasferta la squadra lombarda ne ha conquistati 22 nei match interni frutto di sei vittorie e quattro pareggi con altrettante sconfitte. Delle 38 reti segnate sinora 8 sono state messe a segno dal centravanti Ciro De Angelis, bomber d’esperienza con la bellezza di 172 reti in carriera, tutte in serie D, 23 delle quali segnate nella passata stagione con la maglia del Franciacorta. Giorgio Siani, ex punta di Ravenna e Piacenza, lo tallona con 7 centri.

Fondato nel 1908 il Fanfulla, che porta il nome di un condottiero del 1500, vanta un nobile trascorso con 17 campionati di serie B tra gli anni Venti e Quaranta e 28 stagioni in serie C, dove ha vinto una Coppa Italia. Con quella in corso, Forlì e Fanfulla hanno incrociato i tacchetti in quattro stagioni partendo dal campionato 1931-32, in Prima Divisione (la serie C di oggi). Il bilancio degli scontri diretti vede i galletti in vantaggio con cinque vittorie contro due ko. Un bilancio rafforzato dal rotondo 3-0 della gara d’andata quando la squadra di mister Graffiedi si impose al Morgagni grazie alla doppietta di Caprioni arrotondata dalla rete di Varriale.

Per il Forlì, reduce dai due pareggi a reti bianche con Carpi in casa e Giana Erminio fuori, e dalla sconfitta 2-3 di domenica scorsa nello sfortunato match con la Pistoiese, l’imperativo è quello di ripartire alla svelta per non compromettere, come detto a chiare lettere dallo stesso Graffiedi, il buon campionato che l’undici biancorosso sta disputando. Con 49 punti le speranze di poter agguantare Giana Erminio (58) e Pistoiese (56) sono ridotte al lumicino e ora la squadra dovrà rimboccarsi le maniche per consolidare una classifica, finalmente non anonima, e centrare l’obiettivo degli spareggi di fine stagione che, in ogni caso, nobiliterebbero l’annata 2022-23.

Per la partita di domani Mattia Graffiedi potrà di nuovo contare sul capitano Amedeo Ballardini, che ha scontato la squalifica. Da valutare le condizioni di Rrapaj, Caprioni e Maini, usciti acciaccati dalla gara di domenica scorsa contro la Pistoiese, e quelle di Elia Ballardini.