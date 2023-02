Forlì, in arrivo una super sfida: c’è la lanciata Pistoiese da fermare

di Franco Pardolesi

Arriva Forlì-Pistoiese, un big match sentitissimo su entrambe le sponde. A dieci turni dalla conclusione di un campionato infinito si gioca domani allo stadio Morgagni (prevendita sino a stamattina alle 12,30) l’ultimo scontro diretto tra le tre contendenti al podio del girone D. La classifica dei faccia a faccia tra le tre big, una sorta di triangolare, vede al comando la Giana Erminio (6 punti), seguita da Forlì (4) e Pistoiese (2).

Per il Forlì di mister Graffiedi quella di domani è l’ultima occasione di restare in altissima quota, in una gara che si gioca ad una settimana esatta dal non disprezzabile, ma non pienamente soddisfacente, nulla di fatto portato a casa dalla Lombardia sul campo della capolista di Gorgonzola. Inoltre, dopo lo 0-0 col Carpi, quello di domani con la Pistoiese sarà il secondo impegno a distanza di quindici giorni al cospetto un club che ha avuto l’onore di giocare in serie A.

La squadra toscana, è allenata dallo scorso fine ottobre da mister Luigi Consonni (dedito al 4-2-3-1), che ha sostituito in panchina Emanuel Cascione, ex centrocampista, oltre che del Cesena e del Rimini, anche del Forlì. Gli ‘Orange’ arrivano allo stadio Morgagni dopo tre successi consecutivi centrati con Prato (2-0), Bagnolese (0-1) e Carpi (4-1), risultati che hanno permesso loro di raggiungere la seconda posizione, a quota 53, davanti al Forlì (49) e a quattro punti dalla Giana Erminio (57).

Con 25 punti la Pistoiese ha secondo miglior rendimento in trasferta dopo la Giana Erminio (26), grazie a sette successi e quattro pareggi a fronte di due sole sconfitte. Buono anche il rendimento del reparto offensivo con 41 reti segnate: nove a testa spedite in fondo al sacco dall’esperto dominicano Matteo Barzotti (106 reti in carriera in serie D) e dal gioiellino Giammarco Di Biase, classe 2005, talento naturale recentemente acquistato dalla Juventus, che lo ha lasciato in prestito alla società toscana sino al termine del campionato.

La Pistoiese, fondata nel 1921, vanta un curriculum prestigioso con due campionati nella massima serie (1928-29 e 1980-81), 23 nella serie cadetta e 44 in serie C, dalla quale è retrocessa lo scorso anno dopo sette campionati consecutivi. Tra i tanti nomi importanti della sua storia, sulla sua panchina due ct poi azzurri: Marcello Lippi ed Edmondo Fabbri, ex ala anche del Forlì negli anni Quaranta.

Partendo dalla stagione 1936- 37, Forlì e Pistoiese si sono affrontate in 13 campionati, 11 di serie C e due in D, col bilancio favorevole ai toscani con 13 vittorie e 6 pareggi a fronte di 8 successi del Forlì compreso lo 0-2 della gara d’andata, firmato dal penalty di Amedeo Ballardini raddoppiato dalla rete di Tascini (successo come noto ancora sub judice per un presunto errore tecnico dell’arbitro).

Per il match di domani mister Mattia Graffiedi dovrà fare a meno proprio di Amedeo Ballardini, che dovrà scontare un turno di squalifica dopo l’ammonizione subita domenica sul campo della Giana Erminio. Probabile il recupero di Elia Ballardini, rientrato in gruppo dopo il recente guaio muscolare. Ko i lungodegenti Tascini, Manara e Sedioli, in questi giorni ha ripreso gli allenamenti Luca Cognigni, out da due mesi, la punta della quale la squadra ha sentito maggiormente l’assenza nel momento decisivo del campionato.