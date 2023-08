Forlì in attesa Un girone di ferro in arrivo

di Franco Pardolesi

Per il Forlì Calcio è in arrivo, a quanto trapela, un girone stimolante e di qualità. A poco più di una settimana dalla partenza dell’edizione 2023-24 del campionato di serie D la Lega Nazionale Dilettanti s’appresta finalmente all’attesa composizioni dei nove gironi. Domani, salvo imprevisti dell’ultima ora, dovrebbe essere il giorno della fumata bianca che svelerà, per ogni club, avversarie e viaggi della nuova stagione.

Ieri mattina, a Roma, presso il Consiglio di Stato, sono state discusse le posizioni di Brescia, Lecco, Reggina, Foggia e Perugia riguardanti la loro partecipazione alla serie B (già iniziata); il verdetto, l’ultimo e inappellabile, sarà reso noto nella giornata odierna. Con l’alta possibilità che saranno Brescia e Lecco ad andare a riempire le due caselle ancora libere al completamento dell’organico della cadetteria. A caduta saranno, poi, completate le composizioni dei tre raggruppamenti della serie C e, come detto, i gironi della serie D.

Un esito attesissimo dalle società che sono già tutte ormai al termine della preparazione precampionato. In questi mesi di incertezze e dubbi tante le ipotesi che si sono susseguite, compresa quella sgraditissima per la società di viale Roma che vedrebbe la navicella biancorossa catapultata nell’iperchilometrico girone F assieme a club di Marche, Lazio, Abruzzo e Molise. Un’ipotesi che appare però scongiurata.

Al contrario gli spifferi provenienti dalla Lnd confermano l’alta possibilità che le ultracentenarie maglie biancorosse del Forlì si troveranno a cercare gloria nel girone D. Quello nel quale i galletti hanno giocato nella scorsa stagione e nel quale hanno navigato nella maggior parte dei loro campionati di quarta serie. Quest’anno però questo raggruppamento dovrebbe essere composto da 18 formazioni e, quindi, con 34 giornate anziché 38.

L’ipotesi che trova conferma in queste ultime ore è che il gruppo D sia composto da undici formazioni emiliano-romagnole, quattro toscane e tre lombarde. Un girone che non vedrebbe inserite United Riccione e la neopromossa Victor San Marino, che dovrebbero ritrovarsi nel famigerato F. Le dieci squadre dell’Emilia-Romagna assieme al Forlì dovrebbero essere Borgo San Donnino, Carpi, Corticella, Imolese, Piacenza, Lentigione, Mezzolara, Progresso (ripescato), Ravenna e Sammaurese, alle quali si dovrebbero aggiungere le toscane Aglianese, Pistoiese, Prato e Real Forte Querceta e le lombarde Fanfulla, San Giuliano City e Sant’Angelo.

Un girone non certo tra i più comodi considerando anche che Imolese, Piacenza e San Giuliano City sono appena retrocesse dalla serie C e dato il blasone di club come Pistoiese, Ravenna, Prato e Carpi che al ritorno al piano superiore di certo fanno un pensierino. Nel caso il girone D, poi, fosse disegnato a venti squadre potrebbero essere Crema e Vogherese a completare il quadro, oppure un paio di toscane o ancora, in ultima analisi, le romagnole United Riccione e Victor San Marino. Domani la soluzione, ufficiale, del rebus.