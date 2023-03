Forlì, in Toscana un’altra sfida tosta Graffiedi: "Vietato rilassarci"

di Marco Lombardi

Assalto al Forte (dei Marmi). Atterra in Versilia la missione playoff del Forlì. Stadio ‘Necchi Balloni’ (ore 14.30): il galletto apparecchia un’incursione da 3 punti per tornare a correre e blindare il terzo posto. Il pareggiuccio casalingo con il Mezzolara non ha cambiato più di tanto i connotati della classifica, ma è evidente che i biancorossi non possono permettersi di indugiare ulteriormente, pena il rischio di ritrovarsi tallonati dalle immediate inseguitrici.

Di fronte c’è un Real Forte Querceta in salute (non perde da quattro turni), ma incline all’x factor, assestato a metà classifica e a caccia degli ultimi mattoncini salvezza. "La settimana era partita bene – attacca Mattia Graffiedi –, con tutto il gruppo a disposizione eccetto Nardella, che ha risposto alla chiamata della Rappresentativa di serie D per prendere parte alla Viareggio Cup. Purtroppo però, come ci capita ormai da inizio stagione, perdiamo pedine all’ultimo momento; questa volta è stato il turno di De Gori, che in uno scontro di gioco ha rimediato un taglio sotto l’occhio e non sarà della partita, come Guerra e Piva, fermati da problemi muscolari".

Sliding doors in infermeria, dalla quale esce il redivivo Cognigni: "Clinicamente è guarito – spiega il tecnico cesenaticense –, si è allenato tutta la settimana col gruppo e, con ogni probabilità, durante la partita ci sarà spazio anche per lui; certo, la condizione non è ancora ottimale, ma il ragazzo ha bisogno di ritrovare il campo e per noi si tratta di un giocatore importante, avendo caratteristiche differenti da tutti gli altri attaccanti in organico".

Grande rispetto, come si conviene, per gli avversari: "Stanno cercando di tenersi alla larga dalla zona playout, ma hanno valori che sicuramente non rispecchiano la classifica attuale. Davanti, peraltro, dispongono di giocatori di categoria quali Pegollo, Verde e lo stesso Rodriguez, trequartistaattaccante di notevolissima qualità. Dunque sono una squadra forte, come certificato anche dalle recenti affermazioni tra le mura amiche contro Ravenna e Pistoiese", l’investitura di Graffiedi. Che soggiunge a mo’ di mantra: "Sarà una partita apertissima, delicata, l’ennesima battaglia, nella quale dovremo cercare di restare sempre sul pezzo, senza mai rilassarci".

Poi il mister ventila possibili novità di formazione: "Valuto l’utilizzo di Pari, che ha recuperato dal problema al ginocchio e potrebbe essere una carta spendibile a centrocampo, come del resto Elia Ballardini, non ancora al top ma a buon punto. L’auspicio è che la sosta ci consenta di riavere tutti gli infortunati...". Già, perché gli sforzi sono canalizzati verso "il mantenimento del terzo posto, obiettivo importantissimo, per affrontare successivamente i playoff con tutte le cartucce a disposizione", chiosa Graffiedi.

Al ‘Necchi Balloni’ di Forte dei Marmi fischierà il signor Alessandro Gervasi della sezione di Cosenza (assistenti El Hamdaoui e Troina); la partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Forlì Football Club.

Il probabile 11 (4-3-1-2): Ravaioli; Fornari, Maini, Ronchi, Rrapaj; Pari, Scalini, A. Ballardini; Eleonori; Caprioni, Varriale.