Forlì, ingaggio a sorpresa Arriva anche Bonandi

di Marco Lombardi

Tutte le strade portano a… San Mauro Pascoli. Il Forlì non perde le ‘vecchie’ abitudini, fa la spesa ancora al ‘supermarket’ Sammaurese e (ri)prende Thomas Bonandi. Un giocatore oggettivamente sempre valido e di categoria, ma sarà poi il campo a decidere se si rivelerà, com’è auspicabile, un colpaccio, oppure al contrario una ‘minestra riscaldata’.

Con lui, intanto, salgono a sette i giocatori – con tutto il ‘pacchetto’, cioè ds e staff compresi, si tocca invece il muro della doppia cifra – che nella passata stagione militavano tra le fila dei giallorossi cesenati; in precedenza, infatti, hanno imboccato la tratta San Mauro Pascoli-Forlì (solo andata) nell’ordine: Mario Merlonghi, Riccardo Gaiola, Patrick Casadio, Daniel Barbatosta (con il placet del Rimini, proprietario del cartellino), Gianluca Maggioli e Gabriele Masini. Insomma, un maxi esodo per un mix esplosivo (si spera) di ‘fanciullini’ in rampa di lancio e chiocce sapienti.

Ma veniamo a Bonandi. Classe ’89, scuola Cesena (Pino Lorenzo il suo mentore), è un esterno destro a piede invertito, assistito da un talento cristallino e dotato di un sinistro al fulmicotone. Qualità che in passato gli sono valse la chiamata della Reggiana, all’epoca in C1; il treno per il calcio che conta, ma il nostro è poi sceso alla prima fermata.

Già a Forlì nella stagione 2019- 20 mutilata dal Covid, è stato colonna dell’undici targato Massimo Paci alle cui dipendenze ha totalizzato 21 presenze, condite da 5 gol e un assist. I tifosi forlivesi, però, hanno imparato a conoscerlo (e apprezzarlo) già prima da avversario, per la rovesciata pazzesca con cui l’11 novembre 2018 castigò il malconcio Forlì di Campedelli a domicilio: 0-1.

Reduce da una stagione condizionata da qualche acciacco di troppo, chiusa con 27 presenze, impreziosite da 2 gol e 5 assist, Bonandi vanta nel complesso 206 gettoni in serie D, Coppa inclusa, con 47 gol e 35 assist. A Forlì porterà quella qualità indispensabile per un campionato che sia almeno tranquillo, poi si vedrà. E si ricompone fra l’altro il binomio fra lui e Merloghi, quello che ha fatto le fortune della Sammaurese, valore aggiunto per i biancorossi.

Lodi al neo diesse Cristiano Protti, che avrà usato argomenti convincenti per far sì che Bonandi cambiasse idea rispetto a quanto dichiarato di recente: "A San Mauro Pascoli sto bene e qui chiuderò la carriera". Ma prima ci sarà perlomeno la nuova avventura a Forlì.