Forlì, inizia la corsa nei playoff "Puntiamo anche sul fattore campo"

di Franco Pardolesi

Sabato alle 15 il Forlì Calcio a 5 Oleodinamica gioca la finale playoff, in gara unica, dei girone emiliano-romagnolo di serie C1 al PalaMarabini di San Martino in Strada. Ad affrontare la squadra biancorossa capitanata da Luca Cangini Greggi ci sarà la Mernap Faenza, impostasi nella semifinale della scorsa settimana con un eloquente 6-0 sul Sassuolo. Un match che si annuncia molto equilibrato considerato che il quintetto manfredo ha chiuso la regular season alle spalle del Bagnolo Reggio Emilia, primo con 49 punti e promosso in serie B, con gli stessi punti dei biancorossi. A far la differenza a favore dei galletti gli scontri diretti, grazie alla vittoria biancorossa sul parquet faentino (1-2) a cui ha fatto seguito il pareggio (5-5) nel ritorno.

Se il quintetto, nel quale spiccano le presenze di capitan Luca Cangini Greggi e del ‘portierone’ Davide Cassano, uscirà vincitore dall’atteso match di sabato, proseguirà il suo cammino con altri due turni, ad eliminazione diretta, assieme alle vincitrici dei playoff degli altri gironi della C1. L’allenatore del quintetto forlivese Matteo Vespignani è fiducioso: "Per noi sarà davvero importante il fattore campo e mi auguro una presenza massiccia dei nostri tifosi. E’ stato un campionato più equilibrato rispetto ai precedenti, con squadre ben attrezzate, e siamo riusciti comunque a migliorare il terzo posto della passata stagione, qualificandoci direttamente alla finale playoff".

Sulla stagione l’allenatore biancorosso prosegue: "Nel corso del campionato non sono mancati periodi complicati. Un rammarico per l’eliminazione, in dicembre, col Villafontana nella coppa Velez e anche per il beffardo sorteggio che ci ha estromesso dalla Coppa Italia. In quel momento il morale dei ragazzi era ai minimi termini, ma sono stati bravi a reagire restando uniti e conquistando, da squadra matura, il significativo secondo posto".

Tra le situazioni negative che la squadra ha dovuto affrontare pesa sicuramente l’infortunio occorso al fuoriclasse marocchino Artoum Youness (prelevato dal Santa Sofia), che in poche gare aveva segnato dieci reti: "Non sapremo mai – ammette Vespignani – dove saremmo potuti arrivare potendo contare su Artoum e su Lorenzo Panara, anche lui infortunatosi. Ma il gruppo ha fatto di tutto per ovviare alla loro assenza".

Sulla finale di sabato Vespignani sottolinea: "Stiamo lavorando con intensità, giocando anche un paio di amichevoli, per farci trovare pronti. Andremo in campo per dare tutto e nel caso non avere rimpianti".

I marcatori nella fase regolare: Luca Fabbri (12), Luca Cangini Greggi e Manuel Salvatore (11), Artoum Youness e Andrea Simone (10), Ayoub Benhya, Valerio Di Maio (9), Antonio La Corte (2), Alan Salles e Francesco Vittozzi (1).