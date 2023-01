Forlì, la Coppa finisce tra le polemiche

Unieuro Forlì 73 Reale Mutua Torino 75 UNIEURO FORLÌ: Penna 9 (25, 15), Sanford 20 (48, 49), Pollone 3 (02, 13), Gazzotti (01 da tre), Adrian 2 (13, 01), Valentini (01 da tre), Cinciarini 16 (35, 25), Radonjic 17 (45, 23), Benvenuti 6 (37), Flan; Ndour e Borciu n.e. All: Martino. REALE MUTUA TORINO: Vencato 10 (26, 22), Mayfield 8 (02, 25), De Vico 15 (45, 14), Jackson jr 4 (23, 03), Guariglia 21 (48, 24), Schina (01, 01), Poser 3 (13), Taflaj 8 (01, 22), Pepe 2 (12, 04); Ruà n.e. All: Ciani. Arbitri: Radaelli, Caforio, Attard. Parziali: 24-14, 42-34, 54-48. Note – T2 Forlì 1735 (49%), Torino 1431 (45%); T3 Forlì 1028 (36%), Torino 925 (36%); TL Forlì 916 (56%), Torino 2026 (77%). Rimbalzi: Forlì 32 (7 offensivi); Torino 41 (10 offensivi). di Fabio Gavelli Scippo all’Unieuro Arena. Forlì esce dalla Coppa Italia beffata da un tap-in schiacciato a 6 secondi dalla fine dopo aver combattuto a testa alta contro due avversari: Torino e la terna arbitrale, che ha commesso una sarabanda di errori, tali da incidere in modo decisivo sul risultato, al culmine di una gara resa molto tesa e nervosa. Priva di fatto dell’infortunato Valentini, mai in partita Adrian (anche lui martoriato dai falli: 4 in 14...