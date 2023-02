Forlì, la difesa di ferro alla base del primato

di Valerio Rustignoli

L’attacco fa vendere i biglietti, ma è la difesa che fa vincere i campionati: se questo valeva nel football americano degli anni Settanta, quando l’allenatore e commentatore televisivo John Madden pronunciò questa frase divenuta proverbiale, ugualmente vale oggi per la Pallacanestro 2.015. La formazione allenata da coach Antimo Martino, infatti, ha mostrato di essere incredibilmente solida nella metà campo difensiva ed è grazie a una maiuscola prova della propria retroguardia che ha sbancato il difficile parquet di Cento per 58-69, concedendo agli emiliani quasi venti punti in meno rispetto alla propria media stagionale (per loro, infatti, sono quasi 78 punti ad allacciata).

Domenica prossima Sanford e compagni ospitranno la Cestistica San Severo contro cui, all’andata, la formazione biancorossa mise in campo la sua miglior prestazione difensiva dell’anno: i 50 punti subiti in quell’occasione, infatti, rappresentano uno dei punteggi più bassi fatti registrare dall’inizio della stagione in categoria. Tra i 50 punti di San Severo e i 58 di Cento, però, c’è la scalata che ha portato Forlì in vetta alla classifica, grazie appunto a una delle migliori difese del girone: con poco più di 70 punti subiti a partita, in queste ultime tredici gare, i biancorossi sono stati una delle migliori retroguardie del girone Rosso.

Chi ha fatto meglio? Sono stati in tre: la formazione che ha mostrato la miglior retroguardia di tutte nel frangente è stata Cividale, con poco più di 68 punti di media subiti, appena davanti a Cento e Pistoia, che nello stesso periodo di tempo ne hanno subiti invece 69. I toscani, insieme alla matricola terribile allenata da coach Stefano Pillastrini, sono stati i più regolari, mentre la Tramec ha pagato caro la sbandata di Lecce, dove è caduta contro Nardò col punteggio di 100-86.

Un po’ lo stesso discorso vale per Forlì, che ha subìto più di 80 punti per due volte in questo girone: a Udine (81-92) e contro Ferrara (97-89), sporcando così una media che ha visto l’Unieuro subire meno di 70 punti quasi nella metà dei casi (sei volte su tredici gare).

Un altro dato molto importante, che racconta della solidità della squadra forlivese, è la sua efficacia a rimbalzo. In queste ultime tredici partite, infatti, Benvenuti e soci sono capitolati nella lotta sotto le plance solo una volta, contro Pistoia (40-35), che è la prima nella speciale statistica dei rimbalzi di squadra (40 a gara). Nelle altre dodici uscite, invece, Forlì non ha mai più perso sotto i tabelloni, vincendo sempre, tranne che contro Chieti, quando la sfida a rimbalzo finì 35 pari.

Dalla difesa e dalla presenza a rimbalzo l’Unieuro dovrà sempre ripartire, perché rappresentano due grossi punti di forza per una squadra che ambisce ad obiettivi importanti e che vuole continuare a sognare in una stagione fin qui superpositiva.