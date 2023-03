Forlì, la parola d’ordine è ripartire Graffiedi: "Il terzo posto va difeso"

di Marco Lombardi

Ha da passà ‘a nuttata. Picchiato il muso contro il ‘muro’ Pistoiese, il Forlì raccoglie i cocci di un sogno infranto e ricomincia oggi (ore 14.30) da Lodi. Operazione ‘Dossenina’: c’è un Fanfulla da mettere all’angolo per ritrovare il sorriso, dopo tre turni di digiuno, e prenotare un posto al tavolo playoff. "Veniamo da una sconfitta immeritata, siamo arrabbiati e vogliamo ripartire subito, consci che possiamo giocarci le restanti nove partite alla morte, cercando di fare risultato ovunque per chiudere bene la stagione", scandisce Mattia Graffiedi.

Che pensa positivo e non teme contraccolpi psicologici dopo la doccia gelata subìta contro l’Olandesina che ha estromesso il galletto dalla corsa al primo posto: "Sarà il campo a dirlo, ma sono convinto che non corriamo questo pericolo. Negli ultimi allenamenti ho visto i ragazzi vogliosi di andare a riprendersi quello che è sfuggito loro domenica scorsa. Certo, affrontiamo una squadra che viene da un periodo difficile, ma avendo cambiato allenatore avrà motivazioni altissime. Detto questo, non possiamo permetterci di guardare in casa altrui; anzi, speriamo di recuperare in extremis i vari acciaccati,,,".

Il Fanfulla? C’è curiosità di assistere alla prima del nuovo ‘Guerriero’ targato Ricky Maspero, ex centrocampista dai piedi educati con trascorsi in serie A (Cremonese, Samp, Lecce e Torino), subentrato in corsa al dimissionario Emiliano Bonazzoli nel tentativo di defibrillare una squadra in picchiata; reduci da tre tranvate consecutive, stigmatizzate dal j’accuse del presidente Barbati, i bianconeri lodigiani sono chiamati a dare segnali di risveglio per riaccendere la torcia della speranza playoff. L’uomo di Cesenatico è consapevole delle insidie ("Mi aspetto una battaglia"), ma chiede ai suoi un colpo d’ala per "mantenere almeno il terzo posto".

Quindi apre a novità di formazione ("Qualche cambio può esserci…") e annuncia il forfait di Elia Ballardini ("Non ha recuperato"); in bilico anche la presenza di Pari ("Dovesse farcela agirebbe da play in luogo di Scalini, fermato dal giudice sportivo"), Rrapaj, Maini e Varriale ("Si sono allenati a singhiozzo"), le condizioni dei quali andranno verificate nell’imminenza della gara. Rientra Amedeo Ballardini, che ha scontato il turno di squalifica ("È tornato in condizione fisica ottimale"), mentre il futuro di Cognigni appare meno nebuloso ("Migliora giorno dopo giorno e, salvo sorprese, martedì rientrerà in gruppo").

Allargando il campo al duello promozione, Graffiedi non ha dubbi e vota Pistoiese, "protagonista di una rincorsa che ha dell’incredibile", mentre "la Giana è in difficoltà". "Gli arancioni stanno vincendo anche partite sporche; segno di una squadra forte, che pur nella sofferenza riesce comunque a portare a casa il risultato. Però mancano ancora nove gare e i punti a disposizione sono tanti". Alla ‘Dossenina’ fischierà il signor Matteo Giudice della sezione di Frosinone, coadiuvato dagli assistenti Manni e Raccanello.

Il probabile 11 (4-3-1-2): De Gori; Fornari, Maini, Ronchi, Fusco; Piva, Pari, A. Ballardini; Nardella; Biancheri, Caprioni.