Forlì, la punta Persichini va al Campobasso

Il Forlì apre la sessione di mercato invernale cedendo Lorenzo Persichini al Campobasso. Il 24enne centravanti romano, giunto in Romagna dall’Arezzo, chiude la sua avventura in biancorosso con 12 presenze (tra campionato e Coppa Italia), condite da 3 gol (contro Borgo San Donnino, Sant’Angelo e Corticella) e un assist, spalmate su appena 461’. I rossoblù molisani, terzi nel girone F di serie D a -5 dalla Samb capolista, hanno sbaragliato la concorrenza, tra le altre, di Piacenza e Prato. Non sarà, questo, l’unico movimento in uscita in casa Forlì, giacchè in predicato di andarsene c’è anche Christian Calì, finito fuori dall’elenco dei convocati per il derby contro il Ravenna. In entrata il mirino è puntato sugli esterni (alti e bassi).

m. lo.