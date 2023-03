Forlì, la sfida con la Pistoiese (in campo e fuori) è uno spartiacque stagionale

C’è un fil... orange che lega indissolubilmente i destini di Forlì e Pistoiese. Tre le tappe salienti della sfida tosco-romagnola, vissuta dentro e fuori dal campo e imbevuta di significati decisivi per il prosieguo della stagione. È notizia di martedì, intanto, che il Collegio di Garanzia del Coni, l’organo apicale della giustizia sportiva, si riunirà il 5 aprile per emettere il verdetto definitivo in relazione alla gara Pistoiese-Forlì del 23 ottobre scorso. Terminata con il blitz biancorosso (0-2), la partita fu oggetto di ricorso da parte del club toscano in virtù dell’espulsione per somma di ammonizioni comminata al giocatore arancione Arcuri, vittima però di uno scambio di persona da parte dell’arbitro. Il giudice di primo grado riconobbe la fondatezza del reclamo, mentre in secondo grado la Corte Sportiva d’Appello ribaltò la sentenza, adducendo l’inammissibilità delle immagini televisive; decisione, infine, impugnata dai toscani.

Ora, va da sé che il pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni potrebbe avere effetti dirompenti sulla classifica, giacchè nel caso in cui il ricorso venisse accolto e la gara rigiocata, il Forlì perderebbe (almeno momentaneamente) tre punti e nella peggiore delle ipotesi (ko con la Correggese e contemporanee vittorie di Ravenna e Carpi dopo la sosta) rischierebbe di ritrovarsi addirittura al quinto posto, l’ultimo disponibile in vista della roulette playoff; mentre la Pistoiese capolista beneficerebbe di un autentico match-point per chiudere il discorso promozione.

Riavvolgendo il nastro e tornando alla partita ‘incriminata’, giova ricordare che la vittoria del galletto sancì in un colpo solo la prima sconfitta in campionato dell’Olandesina – fino a quel momento abbonata all’x factor (7), a fronte di 2 sole vittorie – e il siluramento di mister Emmanuel Cascione, ex di turno, sostituito da Gigi Consonni, promosso dal settore giovanile. Lo spartiacque della stagione per entrambe le compagini, però, è stato il match di ritorno, al ‘Morgagni’, al quale la Pistoiese si presentò forte di un secondo posto (+4 sul Forlì, terzo) frutto di una sensazionale rimonta. Ebbene, quella sfida, conclusasi con il successo (2-3) dei toscani, inflisse una dolorosissima frustata all’autostima dei biancorossi, sprofondati a -9 dall’allora prima della classe Giana Erminio, azzerandone di fatto ogni velleità di primo posto. Da allora il Forlì ha sì vinto facilmente (0-3) a Lodi, ma anche rischiato grosso con il Mezzolara a domicilio (2-2 acciuffato nel finale) e infine perso male (2-0) in casa di un Real Forte Querceta tutt’altro che irresistibile.

Marco Lombardi