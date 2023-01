Forlì, Landi torna da ex: "Voi favoriti? No"

È il volto nuovo di Rimini e il volto noto per Forlì. L’Unieuro aveva ritrovato Aristide Landi da avversario nella fase a orologio della scorsa stagione ma si giocava a Torino: al Palafiera è la prima volta per uno dei protagonisti della stagione 202021, contrassegnata dal primato in classifica in regular season e poi dal capitombolo al primo turno di playoff (segnava 10 punti di media a partita). Ed è l’ex del derby che domani sera, in via Punta di Ferro, scalderà il cuore cestistico della Romagna.

Quando si disputò il confronto d’andata con Forlì (era il 9 ottobre), Landi indossava ancora la canotta di Scafati al ‘piano di sopra’. Poi, complice pure un avvicendamento in panchina, nel club campano gli spazi sono calati, da lì l’idea di levare le tende, con Rimini che si fece puntualmente avanti con argomenti interessanti (contratto biennale fino al 2024). E dalla fine di novembre Landi è diventato un lungo sul quale coach Ferrari conta parecchio, anche grazie alla sua mano dolce che i forlivesi ben ricordano. Originario di Potenza, proprio l’altro ieri ha festeggiato 29 anni: ha un figlio di quattro anni e un altro in arrivo a giugno. Stavolta indossa il numero 35 (anche se il 15, che aveva a Forlì, era ancora libero).

"Non ritroverò nessun compagno di squadra, così come non è rimasto nessuno di quello staff tecnico, solo qualche dirigente – racconta oggi Aristide –. Tanti giocatori li ho comunque affrontati da avversari: penso a Cinciarini... Ci si conosce", aggiunge l’ala forte di Rinascita, che non ci sta neanche un po’ ad accettare quello che dice la logica, cioè che in questo derby la favorita è senz’altro l’Unieuro e non solo perché si esibisce sul parquet amico. "Forlì sta andando molto bene, per carità, ma anche noi non scherziamo. Ci stiamo allenando con buonissima intensità e qualche giorno fa abbiamo disputato un ottimo scrimmage con la Fortitudo Bologna. Arriviamo a questo match belli carichi e speriamo di indirizzare questa energia, queste emozioni nella direzione giusta. Dovremo rimanere concentrati sin dal riscaldamento e restare uniti nei momenti di difficoltà, se queste si manifesteranno nell’arco dell’incontro".

Forlì ha ritrovato una vetta che aveva occupato l’ultima volta proprio nella stagione di Landi. Questo però non lo impressiona. "Noi dovremo fare le nostre cose ed essere aggressivi su tutti i giocatori. In difesa, soprattutto, dovremo veramente essere duri, abbiamo il fisico per farlo e questo può dare loro fastidio. E poi sarà fondamentale catturare quel rimbalzo in più, prendere qualche palla vagante, insomma fare tutte quelle piccole, grandi cose che aiutano a vincere", riflette. Con la RivieraBanca Landi sta segnando 7,2 punti in 16’ di utilizzo con il 57% da due, il 22% da tre e l’86% dalla lunetta, 2,7 i rimbalzi catturati. Un giocatore che, giorno dopo giorno, sta recuperando la forma migliore. "Mi sento molto meglio, mi alleno bene. Poi non sono mai soddisfatto di quello che combino in campo, però io sono fatto così, non sono certo un tipo che si accontenta".

alb. cresc.