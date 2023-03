Forlì, l’asso nella manica Sanford Mvp di febbraio

di Valerio Rustignoli

Vincent Vee Sanford è l’Mvp del mese di febbraio nel girone Rosso del campionato di A2. Questo è quanto è stato decretato ieri nel contest mensile organizzato sulle pagine social della Lnp, che hanno incoronato il giocatore biancorosso a seguito delle ultime ottime prestazioni mostrate sul parquet. Effettivamente, nell’immacolato febbraio forlivese, dove l’Unieuro è uscita vincente quattro volte su quattro gare disputate, l’esterno nativo del Kentucky ha confermato di essere un giocatore a tutto tondo, in grado di fare male agli avversari in attacco (quasi 18 punti e 5 assist di media nel mese scorso), pur dando un solido contributo anche nella metà campo difensiva.

Un vero valore aggiunto, che grazie alla sua esperienza ha finora più volte mostrato la capacità di essere leader silenzioso, un giocatore capace di dare la zampata vincente nel momento giusto, ma senza mai andare sopra le righe. Un vero uomo squadra, il classico giocatore in grado di migliorare i compagni e di rispondere presente quando i palloni si fanno bollenti.

Sanford, curiosamente, ha conquistato il titolo di Mvp del mese sconfiggendo la concorrenza di Nik Raivio, il giocatore con cui ha fatto la staffetta nel corso del girone di andata, il giocatore di cui ha dovuto raccogliere il difficile testimone dopo otto gare disputate ad alto livello da parte della guardia di passaporto tedesco. Nonostante i dubbi, però, Sanford ha mostrato di essere l’uomo perfetto per lo scacchiere tattico di coach Antimo Martino e anche i numeri lo confermano: a fronte di un minutaggio lievemente più basso (27’ contro i 30’ di Raivio), Sanford porta alla causa più punti (14 contro 13) e più assist (anche se di uno 0,3) rispetto all’esterno attualmente in forza a San Severo.

Inoltre, l’ex Pesaro ha mostrato maggiore fisicità e attitudine nell’avvicinamento a canestro (53% contro il 48% di Raivio) e presenza in difesa, compensando così le percentuali più basse dall’arco (34% rispetto al 44%) e la minor presenza a rimbalzo (4 a gara) che da sempre è uno dei punti di forza del veterano giunto alla sua settima stagione in Italia.

Un altro aspetto da non sottovalutare, poi, è il contributo dato da Sanford ai risultati dell’Unieuro: con lui in campo, infatti, Forlì ha vinto in campionato 13 partite su 14, compresa la gara di Ferrara cancellata dal ritiro degli estensi, cadendo solo sul campo di Pistoia. La speranza, ora, è che il momento di forma della guardia biancorossa possa prolungarsi, così come possa prolungarsi il momento magico della Pallacanestro 2.015, che finora, ha vinto e convinto, con tanto di blitz quindi, domani, sul campo di Chiusi.