Forlì, l’obiettivo ora è vincere la ‘corsa’ contro il Ravenna

di Franco Pardolesi

Uno sprone a tener alta la concentrazione. Dopo il giorno supplementare di riposo concesso da mister Mattia Graffiedi alla squadra, tenuto conto della giornata oggi di sosta, i galletti hanno ripreso martedì gli allenamenti sul sintetico dell’antistadio 1 del Morgagni. Prima il patron Gianfranco Cappelli ha voluto sottolineare al gruppo in biancorosso l’importanza di tener alta la tensione negli ultimi turni che il calendario propone. Sei giornate che, per Ballardini & Co., saranno decisive per centrare una posizione importante in vista dei playoff, che i galletti, salvo imprevedibili crolli verticali, disputeranno.

Al momento la classifica del girone D vede il Forlì in terza posizione con 53 punti: due lunghezze davanti a un Ravenna in fase di rimonta grazie alla cura di mister Gadda. Con sette punti in più della sesta posizione, la prima fuori da playoff, un margine di tranquillità, l’obiettivo dei biancorossi è quello di mantenere la virtuale medaglia di bronzo dietro a Pistoiese e Giana Erminio che, distanziate di un punto, si giocheranno l’ambita promozione in serie C sul filo di lana.

Il richiamo al massimo impegno del presidente della società riveste un duplice significato. Finire bene il campionato sarà decisivo per classificare la stagione tra quelle positive, dopo gli anonimi ultimi campionati; poi giocarsi la semifinale dei playoff, in gara unica, con gli antichi rivali del Ravenna allo stadio Tullo Morgagni darebbe un tocco di prestigio in più ad una stagione disputata nelle alte sfera della classifica. Com’è noto l’eventuale successo nei playoff non darà peraltro alcuna certezza di promozione: le squadre vincitrici dei vari gironi, infatti, andranno a comporre una graduatoria in vista di eventuali forfait di qualche squadra della serie C, campionato che a quel punto sarebbe completato coi ripescaggi, onerosi, che i club eventualmente interessati, potrebbero accettare o no.

Oltre al prestigio di un eventuale derby coi cugini targati RA un elemento che sicuramente non sarà disprezzato è quello dell’incasso che il botteghino di viale Roma potrebbe assicurarsi con uno scontro ad eliminazione diretta del genere, partita che per la miglior classificata si giocherà col vantaggio di poter contare in due risultati su tre per agganciare la finale. Nel corso della stagione il pubblico del Morgagni, nonostante le frequenti buone prestazioni della squadra, non ha raggiunto picchi particolarmente elevati oscillando tra le trecento e le cinquecento presenze. L’unica eccezione la recente sfida tra Forlì e Pistoiese, quando un migliaio di spettatori ha assistito alla spettacolare gara conclusa con un 2-3 a favore della più cinica squadra toscana.

Un fascino, quello del derby coi giallorossi, al quale il pubblico forlivese si è dimostrato sicuramente sensibile. Le due squadre, nella stagione 2004-05, furono protagoniste di una semifinale dei playoff per la C1, alla quale assistette una cornice importante. Dopo l’1-1 di Forlì a spalti gremiti, il Ravenna s’impose per 3-1 nel ritorno andando, poi, a conquistare la promozione a spese della Lodigiani. Per decidere chi giocherà la semifinale sul terreno amico, molto probabilmente, sarà decisivo lo scontro diretto, a Forlì, di domenica 16 aprile: un’anteprima di un match che la società biancorossa si augura di ripetere nei playoff.