Forlì, Maini non si dà per vinto "Giana lontana, ma ci proveremo"

di Marco Lombardi

Natale agrodolce in casa Forlì. Sbattuto il muso contro il Crema, i biancorossi sono precipitati a -11 dalla capolista Giana Erminio in fuga per la vittoria. Uno scivolone che ha lasciato inevasi molti interrogativi a cui Marco Maini, ‘ministro della difesa’, cerca di dare risposta.

Maini, come ha trascorso il Natale?

"Bene. Ho avuto 39 di febbre subito dopo la partita con il Crema, ma il 24 stavo già meglio".

E sportivamente parlando?

"Se penso al girone di andata nel complesso, mi reputo soddisfatto; certo, sarebbe stato preferibile chiudere l’anno con un risultato positivo: questo è l’unico neo".

Appena 4 punti in carniere nelle ultime 4 gare contro i 12 della capolista, ora scappata: come spiega il recente ruolino di marcia zoppicante?

"C’è grande rammarico perché contro Sammaurese e Crema avremmo meritato 6 punti e invece ne abbiamo raggranellato uno solo, per demerito nostro. Qualcosa non ha funzionato; non è stata solo sfortuna, per quanto non ci sia nemmeno girata bene. Undici punti di distacco dalla Giana Erminio sono tanti, è ovvio, ma in estate nessuno ci ha chiesto di vincere il campionato; comunque siamo secondi e la classifica per forza di cose la guardiamo. Sarà difficilissimo ricucire il gap, ma vogliamo giocarci le nostre carte fino in fondo".

Chiamare in causa la sfortuna non rischia di apparire un alibi?

"No, non ci siamo mai aggrappati agli alibi, nemmeno quando siamo stati penalizzati da vistosi errori arbitrali. A San Mauro e in casa contro il Crema abbiamo fallito tante occasioni da gol, ribadisco, per colpa nostra, ma anche la sfortuna ha inciso...".

C’è chi sostiene che il campionato sia virtualmente finito…

"No, perché manca ancora un intero girone nel quale può succedere di tutto, ma se la Giana continua a viaggiare a questi ritmi va da sé che diventa utopistico pensare a una rimonta. Comunque finchè la matematica non ci condannerà, abbiamo il dovere di crederci".

Torniamo al ko col Crema, totalmente inatteso, a maggior ragione visto che gli avversari erano privi del capocannoniere del torneo: c’è stato forse un pizzico di presunzione?

"No, perché nel primo tempo abbiamo giocato alla grande creando tante occasioni. Eppure, paradossalmente, siamo andati al riposo sotto di un gol. Poi abbiamo pareggiato, ma siccome siamo una squadra propositiva e votata all’attacco non ci accontentiamo mai, anche a costo di rischiare qualcosa. Può darsi che questo sia un nostro limite, perché quando non si può vincere è importante non perdere".

La mancanza di continuità è il vostro tallone d’Achille?

"Finora solo la Giana ha avuto continuità di risultati... Però la classifica ci sorride, siamo secondi e contenti di stare lassù". Ergo il bilancio del Forlì al giro di boa è lusinghiero. E quello di Maini?

"Anche. Qui sto benissimo, pur se ho avuto qualche problema fisico che mi ha fatto saltare un po’ di partite. Mi auguro di trovare più continuità nel ritorno".