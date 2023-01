Forlì, Martino cerca subito riscatto E sprona Adrian: "Ora reagisca"

di Gianni Bonali

La Pallacanestro 2.015 torna in campo a distanza di tre giorni dalla sfida di Coppa Italia e affronta Chieti (palla a due alle 18, Unieuro Arena) nella quarta giornata di ritorno. Una partita da vincere per gli uomini di coach Martino per ripartire dopo la sconfitta a Pistoia e chiudere positivamente un ciclo di incontri ravvicinati (4 match in undici giorni in questo inizio di 2023). Occorre sfruttare l’occasione: Chieti occupa l’ultimo posto in classifica. Tuttavia il playmaker biancorosso Valentini, infortunatosi nei primi minuti della sfida di Coppa Italia con Torino, probabilmente non scenderà in campo: il dolore alla spalla è ancora forte.

"Dobbiamo affrontare la gara – attacca coach Martino – con grande attenzione, con l’obiettivo di rimuovere il dispiacere per l’ultima sconfitta. Occorre prendere quanto di buono fatto e non ripetere gli errori e le disattenzioni commesse, guardando avanti con la voglia di migliorare e crescere come squadra partita dopo partita, allenamento dopo allenamento". Con Chieti "bisogna giocare con intelligenza e attenzione e interpretare bene i diversi momenti della gara, capendo quando intensificare o rallentare i ritmi". Martino spiega come il campionato sia equilibrato e chiede ai suoi uomini di essere mentalmente pronti e non farsi condizionare dal risultato della partita con Torino. "Soprattutto non dobbiamo commettere l’errore – precisa – di pensare che Chieti è ultima in classifica", andando oltre alla stanchezza per gli impegni ravvicinati. Coach Martino spiega come sia importante con Chieti porre attenzione ai dettagli perché anche "una disattenzione nel primo quarto della gara a volte può diventare determinante alla fine dell’incontro". L’approccio, quindi, deve essere quello di giocare ogni possesso in attacco e soprattutto in difesa "come se fosse quello decisivo: solo così si limitano gli errori banali e non si hanno rimpianti al termine della partita".

Per quanto riguarda, invece, le ultime prestazioni sottotono di Adrian, "ho parlato con lui per tranquillizzarlo e Nathan è il primo a essere consapevole di aver disputato due incontri non sufficienti. È importante ora avere una reazione anche perché ha dimostrato di avere le qualità per essere produttivo e incisivo".

Martino, inoltre, nel caso Valentini non sia della partita, intende impiegare ancora una volta Vincent Sanford come playmaker, forte della sua esperienze e talento, e "se ci sarà necessità allungheremo le rotazioni inserendo anche Franco Flan per mettere più energia in campo e dare un po’ di riposo a Penna che sta stringendo i denti e ha una tipologia di gioco dispendioso".

Le sconfitte con Pistoia e Torino hanno messo in luce alcuni limiti dei forlivesi con le compagini che esprimono un gioco fisico: "Ma abbiamo vinto con Udine e Cento e battuto Pistoia all’andata. È chiaro che quando affronti match dove la fisicità è importante tutto diventa più difficile e nelle ultime partite abbiamo trovato esterni atletici e qualcosa abbiamo pagato". Presenza mentale, attenzione ai dettagli, gestire il match e anche saper soffrire non pensando alla stanchezza: ecco l’alchimia giusta per ripartire e vincere ancora.