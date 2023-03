Forlì, Martino fa meglio persino della sua Fortitudo

di Simone Casadei

Il sipario è pronto per alzarsi sul derby del PalaDozza di domani. È l’ultima sfida del girone Rosso, priva di significato in termini di classifica per la Pallacanestro 2.015, ma è vietato abbassare la guardia proprio ora. Cinciarini e compagni affrontano infatti la Fortitudo tirati a lucido con quindici vittorie nelle ultime sedici uscite e pronti a gettarsi a capofitto sulla decisiva seconda fase del campionato. Ma non è questa l’unica sostanziosa striscia positiva, perché anche Antimo Martino, alla guida dei suoi uomini, sta tenendo un ritmo impressionante in campionato, al top per lui.

Il tecnico di Isernia, infatti, chiuderà la regular season (intesa come prima fase, in questo caso) col miglior record della sua carriera. Un risultato prestigioso, in cui, comunque, andrà ad incidere proprio il risultato della sfida di domani. In caso di successo, infatti, il traguardo sarà tagliato a tutti gli effetti, anche in termini di percentuali di vittoria, dovendo parametrare il tutto al numero di partite disputate (24 oggi, addirittura 30 quattro anni or sono). Se l’Unieuro non dovesse spuntarla, invece, il tecnico si dovrà accontentare di eguagliare la performance siglata nel campionato 201819, alla guida proprio dei biancoblù bolognesi. Di certo, però andrà a inchiodare il record per minor numero di sconfitte nel corso della regular season.

L’Unieuro di Martino, fino a questo momento, vola sulle ali di ben venti successi a fronte di tre soli passi falsi. Un ruolino di marcia favoloso (nessuna squadra tra serie A e A2 è riuscita a fare di meglio), che vale l’87% di vittorie, ragionando su un più affidabile indicatore in termini percentuali. Strappando i due punti al PalaDozza, questo aumenterebbe di pochissimo (87,5%), mentre, in caso di ko, ecco che le vittorie del coach nella prima fase sarebbero pari all’83,3%. La stessa percentuale ottenuta alla guida della Effe che trascinò quell’anno all’attesa promozione in massima serie, ma a Forlì con appena quattro ko. Uno di meno rispetto a quell’esperienza in terra emiliana, la sua ultima in seconda serie prima di quest’anno.

Nel 201819 Antimo chiuse sempre davanti a tutti l’allora girone Est, con 50 punti e promozione diretta in saccoccia (era ancora prevista per la prima classificata). Il percorso di Bologna in quella regular season brillante? Venticinque vittorie e cinque sconfitte (83,3% di risultati positivi, appunto), con due di queste ultime che arrivarono a ‘pancia piena’, a promozione già conquistata.

La Effe compì infatti il salto il 31 marzo contro Ferrara, con tre partite ancora da giocare, di cui poi due perse a Forlì e Cagliari. Vinse poi l’ultima casalinga contro Roseto, quindi, nella ‘simbolica’ finale contro la Virtus Roma (vincitrice nel girone Ovest) con in palio il titolo di campione d’Italia di A2, pareggiò 77-77 la gara di andata nella Capitale e prevalse nel ritorno al PalaDozza. E quest’anno, Martino, sta andando al momento persino meglio.