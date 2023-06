Forlì-Martino, primo incontro per il 2024 Sul tavolo budget, obiettivi e mercato

di Simone Casadei

La finale promozione persa contro la Vanoli Cremona è ancora una ferita aperta. Sono trascorsi poco meno di dieci giorni da gara3 al PalaRadi che ha interrotto il sogno della Pallacanestro 2.015. Una sconfitta che non ha comunque minimamente intaccato la super stagione dei biancorosso, che, ora, provano subito a ripartire ponendo le basi del campionato 202324. Venerdì, il fatidico 30 giugno, si tirerà a tutti gli effetti una riga sull’ultima annata, ma la costruzione della nuova versione dell’Unieuro è già ufficialmente partita.

Confermatissimi gli oramai consolidati ruoli nelle stanze dei bottoni, il primo tassello da collocare è inevitabilmente quello dell’allenatore. Nel caso di Forlì si tratta di una ‘doppia’ questione, dal momento che Antimo Martino, oltre che head coach, è pure responsabile dell’area tecnica-sportiva del club di viale Corridoni. Il tecnico molisano, dodici mesi fa, si legò alla compagine forlivese con un accordo di durata biennale, dunque il contratto sarà in scadenza nel 2024. Di fatto, salvo una risoluzione anticipata tra le parti, il matrimonio proseguirà senza che il club debba annunciare alcunché. Avvenne lo stesso anche qualche stagione fa con Sandro Dell’Agnello e il copione, verosimilmente, sarà simile. Il presidente Giancarlo Nicosanti ha già dichiarato di immaginare per Martino una presenza a Forlì anche oltre la scadenza naturale del contratto, come si conviene alla figura chiave di un progetto.

Ciò non toglie che fosse necessario fare il punto. Così, negli scorsi giorni, Martino e i vertici del club si sono incontrati per capire quale direzione prendere in vista della prossima stagione. Dalla società filtra poco o nulla, bocche cucite da parte dell’entourage dell’allenatore. La sensazione è che si sia trattato del classico primo appuntamento estivo in virtù del quale, ricevute garanzie economiche (tema scottante, considerando anche la nuova fiscalità del mondo sportivo) e di conseguenza tecniche, Antimo possa cominciare concretamente ad imbastire la sua nuova creatura.

È complicato, del resto, immaginare una Unieuro senza il suo condottiero (per altro una società di A1 potenzialmente interessata a lui come Pesaro ha annunciato qualche giorno fa Maurizio Buscaglia come nuovo coach). È difficile però anche ripetersi a parità di condizioni tecniche ed economiche, contro una concorrenza che sembra già più agguerrita, non fosse altro per le ambizioni di Verona e Trieste retrocesse dalla A. Ecco perché il discorso del budget e degli obiettivi sembra davvero importante per le valutazioni di coach Martino, anche se certamente la società biancorossa ha intenzione di confermarsi nel lotto delle big della categoria.

E le prime mosse di mercato? Si partirà, naturalmente, dalle conferme di buona parte del nucleo che pochi giorni fa è arrivato a giocarsi la finale promozione. Capitan Daniele Cinciarini e Fabio Valentini sono già legati contrattualmente al sodalizio forlivese. Il play-guardia classe ’99, addirittura, ha salutato Forlì e i suoi tifosi sui social dando l’arrivederci con un emblematico "a presto". Si proverà poi a trattenere Lorenzo Penna e Luca Pollone (sul playmaker di Bentivoglio la concorrenza è agguerrita), così come la conferma di Giulio Gazzotti potrebbe essere gradita.