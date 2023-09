Forlì mette lo scudetto nel mirino. Caronno ko a suon di fuoricampo

Trionfo in salsa forlivese nelle prime due gare dell’Italian Softball Series. Il Forlì, infatti, torna da Caronno in vantaggio 2-0 (8-0 e 4-0 i punteggi stampati sul tabellone) lasciando le lombarde senza punti all’attivo e con 3 valide in due partite. In gara1 una gigantesca Ilaria Cacciamani spadroneggia al ‘Francesco Nespoli’: la sfida delle lanciatrici italiane non ha storia e il finale di 8-0 per le romagnole è solo la conseguenza dei 15 strike out della Cacciamani, in una gara nella quale concede solo 2 valide di cui una nell’ultimo inning.

La pioggia consistente caduta in Lombardia costringe gli arbitri a rimandare l’inizio della partita di due ore: alle 18 il play ball. Ed è subito incubo per le padrone di casa e una favola (peraltro a lieto fine) per Forlì. Marta Gasparotto viene eliminata al volo, ma un doppio di Noemi Giacometti mette subito pressione a Silvia Durot. Pressione che aumenta decisamente con Beatrice Ricchi: il suo profondissimo home run da 2 punti lancia Forlì sul 2-0, portando a casa base lei stessa e Giacometti. Cacciamani non si fa sorprendere da Durot e indovina il singolo che la porta prima in seconda, poi in terza dopo la volata di sacrificio di Laghi. Infine a casa base con il singolo di Spiotta.

Messina Garibaldi sostituisce Durot e ferma le forlivesi, che tuttavia tornano a far male nel terzo inning: ancora un homer, questa volta di Noemi Giacometti. Entra solo 1 punto, ma intanto le romagnole sono avanti 4-0. Cacciamani continua a fare sfracelli e a parte una nuova base ball ad Alicart, le eliminazioni si succedono senza problemi di sorta. Forlì continua a essere aggressiva in battuta e nel quarto lascia due corridori in base ed è un vero peccato l’eliminazione di Marta Gasparotto. Ma comunque per due inning il punteggio non si muove.

Nel sesto, però, Carlotta Onofri viene portata a casa base da Letizia Giunchi dopo un suo notevolissimo triplo. L’attacco di Caronno ottiene la sua prima valida con Alicart nel sesto ma Cacciamani esce alla grande dal suo unico momento difficile e porta avanti le sue al 7º sul 5-0. E qui Forlì approfitta del suo vantaggio ottenendo altri tre punti con Maroni, Giacometti e Ricchi per l’8-0 che non viene ritoccato dall’ultimo attacco di Caronno.

In gara2, invece, c’è grande equilibrio tra le due lanciatrici straniere: Sutherlin per le forlivesi concede solo 2 basi ball più 1 valida e si regala 9 strike out. Mentre la fenomenale cubana Tornes ha uno strike out in più, ma subisce due home run che decidono la partita: Marta Gasparotto da 1 punto nel terzo e, soprattutto, Noemi Giacometti da 3 nel settimo, che, di fatto avvicina decisamente Forlì allo scudetto.