Forlì, Nardella convocato per il torneo di Viareggio

C’è anche Francesco Nardella, attaccante in forza al Forlì, tra i 24 calciatori selezionati da Giuliano Giannichedda, tecnico della Rappresentativa di serie D, per partecipare alla 73ª edizione della Viareggio Cup, competizione riservata alle formazioni Under 18.

Tra i più prestigiosi tornei giovanili al mondo nonché storica fucina dei campioni del domani – da qui sono passati, tra gli altri, Ciro Immobile, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Federico Bonazzoli –, la Viareggio Cup prenderà il via lunedì 20 marzo, per poi concludersi il 3 aprile, e vedrà sfidarsi 32 squadre, provenienti da tutto il mondo, spalmate su 8 gironi. La Rappresentativa di serie D – inserita nel raggruppamento 8 con i brasiliani dello Sport Recife, i nigeriani del Ladegbuwa e l’Imolese –, si ritroverà giovedì 16 marzo presso il quartier generale del Centro Coni di Tirrenia, mentre scenderà in campo martedì 21, giovedì 23 e sabato 25 marzo. Nel 2022 la kermesse versiliese ha incoronato il Sassuolo, che in finale ha superato ai calci di rigore i nigeriani dell’Alex Transfiguration.

Per Nardella è la seconda convocazione dopo lo stage di qualche settimana fa, quando evidentemente ha convinto mister Giannichedda.

m. lo.