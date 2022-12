Forlì nel derby con Rimini è pronta per la ‘cinquina’

di Simone Casadei

La Pallacanestro 2.015 vive le ultime ore dell’anno con mente e corpo già ben proiettati sul prossimo impegno in calendario. Smaltite le due settimane di ‘stacco’ dalla vittoria pre-natalizia a Mantova, i biancorossi torneranno in campo in infrasettimanale, nella serata di mercoledì. In una sfida tutt’altro che banale: all’Unieuro Arena sbarcheranno infatti niente di meno che gli storici rivali di Rimini.

Dopo la Fortitudo, dunque, un’altra sfida super sentita dalla pallacanestro cittadina va in scena in via Punta di Ferro, con una cornice di pubblico che, ancora una volta, si preannuncia delle grandi occasioni. Forlì vi arriva lanciatissima, reduce da una striscia aperta di sei vittorie consecutive che hanno ‘fruttato’ il primo posto nel girone Rosso.

C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare: l’Unieuro, finora, non ha sostanzialmente mai sbagliato un colpo nei derby disputati. Al contrario, le difficoltà tecniche, ma anche intrinseche, che tali partite riservano, hanno anzi dato un’ulteriore scossa a Cinciarini e compagni. I biancorossi, infatti, hanno sin qui conquistato ben quattro dei cinque derby che il calendario proponeva.

Soltanto la trasferta di Ferrara (senza dubbio la meno sentita del lotto), a metà novembre, ha tirato loro un brutto scherzo, coi forlivesi imbattutisi in un ko di misura (80-78) dopo che i due punti parevano a portata di mano. Le rotazioni asciuttissime (mancavano all’appello Adrian e Valentini), però, alla lunga hanno reso scivolosa la strada.

In precedenza, era stata proprio Rimini ad inaugurare il valzer forlivese. Padroneggianti nel corso del primo tempo, poi qualche balbettio in più dopo la pausa lunga, salvo spuntarla d’esperienza, meritatamente, nell’ultima frazione: Forlì, alla seconda giornata di regular season, violò così il Flaminio per 79-84.

Poche settimane più tardi fu poi il turno di un’altra romagnola, Ravenna, che cadde al Palafiera per 81-72, seguendo grossomodo il copione dell’altro derby. Sì, perché anche i bizantini uscirono alla distanza (anche se avvicinandosi meno nel punteggio rispetto a Rimini), salvo dover poi fare i conti con un’Unieuro solida e coriacea, abile a centrare il quinto successo di fila.

A quel punto, però, Forlì si è bloccata, complice anche qualche guaio fisico all’interno del roster. Tre stop di fila, tra cui anche il ko a Ferrara, che hanno anticipato l’attesa sfida ad alta quota contro Cento. La più classica delle insidiose ‘sliding doors’ che però gli uomini di Martino, a conferma della tesi iniziale, non hanno fallito: vittoria per 63-62 a fil di sirena, col tap-in di Adrian a rimbalzo, e la Pallacanestro 2.015 a rimettere le ali.

Perché poi i biancorossi non hanno sbagliato più un colpo e, storia più recente, il derby casalingo contro la Fortitudo Bologna è stata una pratica agevolissima, sbrigata già a cavallo tra primo e secondo quarto del match. L’Unieuro si auspica ovviamente che mercoledì sera, tra le mille difficoltà che la gara riserva, il trend positivo possa proseguire.