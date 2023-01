Forlì, non basta la super difesa per sognare

di Marco Lombardi

Le due facce del Forlì: granitico dietro, burroso davanti. Il pareggio ad occhiali maturato mercoledì al Camp Nòv (alias ‘Immergas Green Arena’) di Sorbolo Mezzani, dimora parmense dei reggiani del Lentigione, ci ha restituito il vecchio galletto: impenetrabile in difesa e ansimante in attacco, di conseguenza incapace di cogliere l’attimo per sgranocchiare punti alle dirette antagoniste nella corsa alla Serie C. Ma andiamo con ordine.

Nelle prime quattro giornate del girone di ritorno il Forlì ha incassato solo un gol (nessuno ha fatto meglio) e per tre volte, peraltro tutte lontano da casa (Salsomaggiore, Prato e, da ultimo, con il ‘Lenz’), De Gori ha mantenuto la porta inviolata. La solidità difensiva della Graffiedi-band è suffragata dal terzo gradino del podio nella graduatoria totale stagionale delle reti al passivo (21); davanti al Forlì, guarda caso, si collocano solo Giana Erminio (20) e Pistoiese (18), rispettivamente prima e seconda della classe. Numeri da big, frutto di un’accurata fase difensiva; anzi difendente, Eziolino Capuano docet.

A frenare i sogni di gloria del galletto, rimasto col becco asciutto nelle ultime due giornate, è, viceversa, l’anemia di un attacco giocoforza riveduto e corretto in corso d’opera, stanti i gravissimi infortuni che hanno chiuso anzitempo la stagione di Manara e Tascini. Certo, il club di viale Roma è corso ai ripari assicurandosi Biancheri, Nardella e Cognigni, ma la ‘nuvoletta nera’ che perseguita il Forlì si è accanita anche contro quest’ultimo, in gol all’esordio e subito finito ai box, alle prese con l’ennesimo stop (stiramento al polpaccio, con recidiva post Prato) di una carriera costellata di infortuni.

Scorrendo la classifica marcatori del girone D di serie D si evince che nei primi dodici posti non figura nessun giocatore di biancorosso vestito. Il primo a fare capolino è l’ottimo Varriale, che per sua stessa ammissione mai è stato un cannoniere, autore di 7 sigilli. Complessivamente i sette attaccanti, infortunati inclusi, finora impiegati da Graffiedi hanno racimolato 20 reti. Poco, troppo poco, anche per una cooperativa del gol. Basti pensare che la capolista Giana Erminio può vantare una punta (Maguette Fall, ‘Il mago’) appollaiata a quota 16. Vero è che non esistono formule magiche per vincere un campionato, ma con un bomber di razza è più facile.

Ad ogni modo se la scelta, compiuta illo tempore, di rinunciare a un ‘bucaniere’ dell’area di rigore, preferendo spalmare su più giocatori il peso offensivo biancorosso, avrà pagato lo scopriremo solo vivendo. Al momento però i conti, seppur come detto anche a causa degli infortuni, non tornano: 34 gol fatti nel complesso dalla squadra, appena il nono rendimento del campionato per la terza della classe. Va da sé, quindi, che per puntare al primo posto, sempre che sia ancora raggiungibile, urge aggiustare la mira ed essere più spietati sottoporta, onde approfittare degli inciampi altrui, come si sarebbe potuto fare negli ultimi due turni. In caso contrario si potrà tutt’al più ripiegare sui playoff. Che congegnati così come sono, in serie D, non garantiscono nulla.