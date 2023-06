Forlì, non basta un avvio super Finale, ko davanti a 4600 tifosi

Unieuro Forlì

72

Vanoli Cremona

77

UNIEURO FORLÌ: Valentini 5 (02, 14), Sanford 18 (67, 14), Pollone 8 (13, 22), Gazzotti 2, Adrian 16 (38, 33), Penna 8 (13, 12); Benvenuti 2 (13), Cinciarini 10 (22, 24), Radonjic 3 (11); Munari, Borciu e Ndour n.e.. All.: Martino.

VANOLI CREMONA: Denegri 18 (58, 24), Alibegovic 12 (24, 24), Pecchia 7 (37, 01), Eboua 6 (34), Pacher 10 (35, 12), Lacey 8 (13, 24), Caroti 6 (02, 26), Mobio 8 (15, 24), Piccoli 2 (12); Vecchiola e Ndzie n.e. All.: Cavina.

Arbitri: Vita, Dionisi, Costa.

Parziali: 24-12, 44-42, 55-60.

Note – T2 Forlì 1428 (50%), Cremona 1940 (48%); T3 Forlì 1120 (55%), Cremona 1125 (44%); TL Forlì 1114 (79%), Cremona 68 (75%). Rimbalzi: Forlì 26 (5 offensivi); Cremona 32 (13 offensivi).

Spettatori: 4.632.

di Fabio Gavelli

Centotrenta secondi iellati e Forlì viene sgambettata ancora in casa dall’ultima squadra ad avere violato l’Unieuro Arena. Cremona ora è 1-0 nella serie finale. A 2’10“ dalla sirena, sul 68-68, Pollone si fa male in un’azione difensiva e non rientrerà (per fortuna nulla di grave); quindi Denegri segna da tre, imitato nell’ultimo minuto e mezzo da Lacey – l’americano era tornato ad allenarsi solo lunedì – che insacca i due siluri che decidono il match: e dire che erano due azioni complicate per i lombardi, che stavano esaurendo il tempo senza aver costruito nulla. I biancorossi escono però dalla battaglia a testa altissima, davanti al pubblico record da anni a questa parte, che li ha incitati per tutto il match. Brava la Vanoli a far leva sull’evidente divario di atletismo e stazza fisica, che ha consentito più punti da sotto, ben 13 rimbalzi offensivi e costretto Forlì a 14 palle perse, un dato inedito per un gruppo che per tutta la stagione si è distinto per sprecare pochissimo.

Partita iniziata in modo favoloso da Forlì, che bersaglia dall’arco come se non ci fosse un domani: prima sale 10-4, quindi 18-8, con gli ospiti storditi dalle raffiche: 5 su 7 da tre nei primi 10’, con 5 uomini diversi a bersaglio, poi 810 a un certo punto.

L’avvio di secondo periodo segna il massimo vantaggio biancorosso (35-19) dopo la tripla di Valentini, ma proprio da quel momento, dopo appena 12’30”, si scrive una pagina totalmente diversa. Denegri prende per mano una squadra che fin lì aveva faticato tantissimo contro le difese cangianti di Forlì e ispira un terrificante parziale di 2-18 che ribalta completamente le sorti del match. È in questa fase che a Forlì, schiacciata da avversari che pressano a tutto campo e puntano a impedire i tiri dal perimetro, manca la brillantezza atletica per spingere sull’acceleratore, attaccare l’area ed evitare di infrangersi contro una retroguardia organizzata.

Cremona risale così dal baratro (37-37 dopo la bomba di Caroti) ed entra in fiducia: realizza addirittura 30 punti nel secondo parziale (contro i 20 dell’Unieuro). Dopo la pausa lunga i biancorossi combattono col talento di Sanford e le (rare) iniziative di Adrian, che stentano a trovare altri compagni efficaci in attacco, salvo qualche folata di Cinciarini. Il primo sorpasso dei lombardi avviene solo dopo 27’ (53-54) e quando ormai la gara sembra prendere la direzione di Cremona (58-68) a 7’ dal termine, la rabbiosa reazione forlivese porta al break di 10-0 che rimette tutto in gioco: 68-68. Ma a questo punto la ruota gira dalla parte degli ospiti, che pescano i due jolly con Lacey.

Domani sera alle 20.45 si torna sullo stesso parquet per il secondo match. Tutto è ancora in gioco.