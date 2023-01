Forlì, non distrarti col Sant’Angelo: in trasferta ha già vinto tre volte

di Franco Pardolesi

Per continuare a correre. Domani, alle ore 14,30, il Forlì ospita il Sant’Angelo alla ricerca di un altro risultato pieno dopo il successo nel primo match del 2023 domenica scorsa sul campo del fanalino di coda Salsomaggiore. La squadra di Sant’Angelo Lodigiano è attualmente impelagata nella zona playout, a due lunghezze dalla salvezza diretta. Con i suoi 23 punti, infatti, il club lombardo occupa la sestultima posizione, la prima che a fine torneo porta agli spareggi salvezza.

Domenica scorsa anche il Sant’Angelo ha iniziato positivamente il girone discendente del campionato imponendosi 1-0 nel match salvezza con la Bagnolese, grazie alla rete di Bigolin allo scadere del primo tempo; un successo che ha fatto seguito allo 0-0 casalingo, prenatalizio, nella gara col Real Forte Querceta.

Sulla panchina della squadra lombarda da fine settembre è ritornato mister Roberto Gatti, dedito al 3-5-2, al posto dell’esonerato Alessio Pala. Gatti, che in carriera ha guidato in serie D Caronnese e Legnano, e, in Svizzera, Chiasso e Mendrisio, è così tornato sulla panchina del Sant’Angelo dopo aver vinto l’Eccellenza la scorsa stagione. Nelle nove gare disputate in trasferta la squadra della provincia di Lodi ha messo a segno tre dei sei successi centrati in quest’annata imponendosi, a suon di gol, sui campi di Bagnolese (0-3), Crema (0-3) e Corticella (2-6). Buono il rendimento dell’attacco lombardo, a segno 29 volte con dodici giocatori, a fronte di una difesa non certo impermeabile dato che ha già incassato 32 reti. Con sette centri il 24enne Francesco Gobbi è il capocannoniere della squadra.

La società lodigiana è stata fondata nel 1907 e vanta tredici campionati di serie C oltre a un lontano precedente in Seconda Divisione, l’attuale serie B, nel 1921-22. I precedenti tra Forlì e Sant’Angelo risalgono a tre campionati di C1 dal 1979 al 1982, coi galletti guidati dal presidentissimo ‘Vulcano’ Bianchi. Il bilancio è favorevole ai biancorossi grazie alla vittoria 0-1 di quest’anno all’andata (penalty di Erik Amedeo Ballardini), che ha portato a tre il computo dei successi del Forlì a fronte di due pareggi e due sconfitte.

Nella sua storia il Sant’Angelo, rifondato nel 2007 e nel 2014 ripartendo dalla Terza Categoria, vanta un particolarità: nel campionato di C 1974-75 ospitò il Monza al Meazza di Milano, divenendo così la prima squadra, dopo Inter e Milan, ad aver giocato una partita in casa nel mitico catino di San Siro; quel match si giocò davanti a 27mila persone e finì 0-0.

Durante la recente apertura del mercato la società ha innervato la rosa con gli acquisti del ventottenne attaccante ghanese Timothy Ekuban, dalla Varesina sempre in D, a segno nove volte anno scorso con l’Olgianatese, e di due giovani, i 2003 Andrea Benedetti, centrocampista ex Legnano, e Federico Cella, difensore dal Sangiuliano City.

Per la gara di domani mister Mattia Graffiedi potrà di nuovo contare sul difensore Adriano Fusco e sull’attaccante Lorenzo Caprioni. Ancora in bacino di carenaggio il mediano Elia Ballardini che, dopo il malanno al ginocchio che lo tiene fuori squadra da oltre due mesi, ha ripreso gli allenamenti assieme ai compagni. Da valutare la presenza del centravanti Luca Cognigni e del centrocampista Giovanni Farneti.