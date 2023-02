Forlì non distrarti con San Severo Martino: "Sfida molto importante"

di Gianni Bonali

"La partita con San Severo è molto importante: abbiamo la possibilità, vincendo, di raggiungere matematicamente i primi tre posti della classifica, con un vantaggio dunque significativo in chiave seconda fase". Coach Antimo Martino vuole una squadra carica e concentrata, nessuna distrazione o appagamento dopo l’affermazione in trasferta a Cento: fieri e orgogliosi, quindi, e con una mentalità vincente da confermare davanti a un palasport che "ci deve supportare soprattutto nei momenti di difficoltà che potremo avere durante il match. Queste ultime partite sono tutte importanti e lavoriamo per confermarci e andare in campo sempre per vincere e migliorarci, al di là dell’avversario, in casa come in trasferta".

La Pallacanestro 2.015 incrocia i guantoni con San Severo dell’ex Nik Raivio (palla a due ore 18, Unieuro Arena), una squadra quella di coach Pilot che ha vinto tre degli ultimi quattro incontri, di cui il più recente con Nardò. "Prima di tutto un saluto e un ricordo positivo e piacevole di Raivio – dice Martino –, che è stato molto prezioso nelle prime settimane e nella costruzione della squadra. Nik ci ha resi più intensi e ci ha permesso di allenarci meglio. Un fattore molto importante per cui va ringraziata anche la società: se siamo in questa posizione di classifica lo dobbiamo anche a questa scelta. Raivio è sia un ragazzo che un giocatore molto bravo, siamo rimasti in contatto e mi farà piacere rivederlo, ma dobbiamo stare attenti a limitarlo anche perché verrà a Forlì con tanto affetto, ma anche per fare del meglio per la propria squadra".

A Cento si è ammirata probabilmente la Forlì più bella del campionato, ma "ci sono state tante belle Unieuro nel corso della stagione, soprattutto nelle partite più importanti". Con San Severo, Cinciarini e compagni sfideranno una compagine differente rispetto all’andata "perché potrà contare su Raivio e ha inserito un giocatore come Lorenzo Tortu. E’ un match da scoprire, cercando di contrastare i punti di forza dei nostri avversari e di essere bravi a cavalcare situazioni che possono esserci vantaggiose".

Martino spiega come sia stata "una settimana abbastanza complicata, perché diversi giocatori hanno avuto alcuni acciacchi". L’auspicio è di avere tutti a disposizione stasera, anche perché il derby con Cento è stato dispendioso dal punto di vista psicofisico. L’Unieuro Arena presenterà intanto una bella cornice di pubblico, arricchita dalla presenza dei ragazzi del settore giovanile: "Un motivo in più per mettere sul parquet quei valori positivi del nostro sport. Valori su cui stiamo costruendo il nostro percorso in campionato e che sono lo spirito di squadra, l’ambizione, la voglia di sacrificarsi e non il arrendersi mai".

San Severo si presenterà al palasport forlivese decisa a vincere per raggiungere anche quel nono posto in classifica che significa salvezza diretta, ma "noi dobbiamo essere capaci di mettere in pratica le soluzioni che prepariamo in settimana". Quindi una sfida che va affrontata con equilibrio, ma anche con l’orgoglio per quello che Forlì ha espresso finora, "con i tifosi che, con il prosieguo del campionato, saranno sempre più importanti per noi".