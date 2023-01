Forlì obbligato ancora a vincere Graffiedi: "Stringiamo i denti"

di Marco Lombardi

Vincere, qui e ora: non c’è... Sant’Angelo che tenga. Prima recita del 2023 al ‘Morgagni’ per il Forlì, opposto oggi (ore 14.30) ai rossoneri barasini. Romagnoli reduci dalla sfilata di Salsomaggiore e senza alternative ai tre punti per proseguire il volo e rilanciare l’inseguimento al ‘Frecciarossa’ Giana Erminio (+11); lombardi a caccia di punti pesanti per dare continuità alla vittoria (striminzita) acchiappata nello scontro salvezza con la Bagnolese ed emanciparsi dalla zuffa playout.

"Affrontiamo una compagine profondamente diversa da quella dell’andata, avendo cambiato allenatore, interpreti e filosofia di gioco. L’ho vista e rivista: è una squadra forte, con giocatori di valore, e destinata ad uscire dalla bagarre playout; magari non oggi... Sarà una bella partita, perché è vero che il Sant’Angelo concede parecchio, ma al contempo segna molto. Davanti poi hanno elementi importanti, soprattutto Spaviero dotato di grande forza fisica e un passo da categoria superiore", l’investitura di Graffiedi. Che invita i suoi a mantenere testa connessa e guardia alta per scansare i pericoli incombenti. "Ho chiesto ai ragazzi di stringere i denti per sopperire alle difficoltà – spiega il tecnico biancorosso – e devo dire che tutti stanno rispondendo bene, compreso chi, finora, ha giocato meno. Quindi sono convinto che faremo una grande partita".

Non c’è lirica nelle parole dell’uomo di Cesenatico, che bada al sodo e, com’è giusto che sia, alza l’asticella: "Stiamo disputando un bel campionato, ma la sfida è confermarsi e, possibilmente, migliorare quanto fatto nel girone di andata: le motivazioni sono altissime". Intanto però c’è da battere il Sant’Angelo, nemico ruvido, che mal si presta a una facile lettura e capace di tutto: exploit clamorosi (blitz 2-6 in casa del Corticella) e rovesci disastrosi (ko 6-1 nella tana della capolista Giana Erminio). Insomma, da prendere con le pinze. Il rischio? Quello di scivolare un’altra volta sulla classica buccia di banana.

Capitolo formazione: Idee chiare, ma anche nodi da sciogliere per Mattia Graffiedi, costretto a convivere con l’emergenza: "Oltre a Cognigni, Farneti e Caprioni, non saranno della partita Sedioli, che ha rimediato una distorsione nella rifinitura, e Guerra (febbricitante); in compenso recuperiamo Elia Ballardini, che da giovedì è rientrato a pieno regime col gruppo, e Fusco".

Scontata la conferma dell’enfant prodige Eleonori nelle vesti di trequartista ("giocherà sicuramente"), quiz Pari a centrocampo ("in settimana ha accusato un problemino al ginocchio, è rientrato venerdì, quindi deciderò solo all’ultimo se schierarlo o meno"); per il resto la squadra non dovrebbe discostarsi da quella corsara a Salsomaggiore, con il tandem Biancheri-Varriale di punta. Al ‘Morgagni’ fischierà il signor Gianluca Martino della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Gregorio Maria Galieni e Massimiliano Moretti.

Il probabile 11 (4-3-1-2): De Gori; Fornari, Maini, Ronchi, Rrapaj; Pari, Scalini, A. Ballardini; Eleonori; Biancheri, Varriale.