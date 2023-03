Forlì, occhio al mercato: inizia la fase calda

di Simone Casadei La stagione si appresta ad entrare nel vivo e le società di serie A2 si preparano al meglio per le settimane in cui si deciderà il campionato. Come da prassi oramai conclamata, i mesi tra marzo e maggio sono anche quelli in cui a torna a ‘bollire’ il mercato. Con le squadre che provano ad inserire gli uomini giusti per completare il roster e raggiungere i rispettivi obiettivi (col vantaggio di dover corrispondere solo poche mensilità). Negli ultimi anni sono stati numerosi gli innesti – più o meno azzeccati – nel momento clou, spesso con ingaggi anche prestigiosi direttamente dalla massima serie. Ciò che verosimilmente si verificherà anche in questa annata, con una decina di giorni ‘bollenti’ da tenere d’occhio. Il mercato in entrata in serie A2, infatti, resterà aperto fino a venerdì, con diverse squadre che si segnalano attive. Nel girone Verde, ad esempio, Cantù sta da tempo cercando un lungo (è l’ex forlivese Quirino De Laurentiis il nome giusto?), mentre nel Rosso si è già mossa la Fortitudo (firmato Candussi) e a Mantova potrebbe approdare Sherrill direttamente da Udine. C’è carne al fuoco, insomma, ma da segnare sul calendario è la settimana che va da lunedì 8...