Forlì, offerti Uglietti e Campogrande Per ora niente mercato. Big scatenate

L’ultima giornata prima dei playoff ha riportato a temperatura di ebollizione anche il mercato in vista del rush finale e decisivo del campionato. La prossima settimana, tra lunedì e venerdì, si aprirà un’ultima finestra in cui sarà possibile tesserare un giocatore che non abbia giocato in A2 nel corso della stagione: numerose big si stanno muovendo e i primi annunci sono in arrivo, mentre la Pallacanestro 2.015 pare per il momento alla finestra.

La situazione in viale Corridoni non sembra ancora infatti chiusa né in un senso né nell’altro. Tra chi spinge per intervenire con un colpo last minute per rimpolpare il roster di Antimo Martino, andando però chiaramente in questo modo ‘all-in’ in ottica promozione. E chi, al contrario, mantiene una linea più prudente, anche per non rischiare di rovinare gli equilibri del gruppo. Ancora non c’è una filosofia che prevale nettamente ma, stando a ‘radio mercato’ la compagine del presidente Giancarlo Nicosanti non sta ‘spingendo’ e già questo è un primo segnale. Di certo, se i guai fisici di Lorenzo Benvenuti fossero stati maggiormente problematici, al punto da costringerlo ai box a lungo, la società si sarebbe mossa per rimpiazzarlo. Col lungo livornese vicino al rientro dopo quindici giorni di stop, però, tale ipotesi sembra destinata a cadere nel vuoto.

Insomma, se Forlì deciderà di intervenire, sarà per aggiungere a tutti gli effetti un elemento e dunque andare ad allungare le rotazioni. Gli addetti ai lavori, ad ogni modo, si sono già ampiamente messi in moto proponendo alla società alcuni profili. Uno dei nomi giunti al vaglio di Martino e Pasquali è quello di Lorenzo Uglietti, 28enne tuttofare (è una guardia-ala spendibile anche come ala forte tattica) reduce da un triennio a Napoli, dove conquistò la promozione in A nel 2021, categoria dove segna 4,7 punti a partita. Domenica difenderà da capitano nell’ultima giornata della massima categoria. Si tratterebbe di un potenziale innesto decisamente in linea con la filosofia dello staff tecnico, soprattutto per le capacità difensive. Offerto anche Luca Campogrande, classe ’96 di Trieste (già visto all’opera alla Fortitudo), 3,3 punti a partita col 33% da tre: la sua utilità sarebbe quella di allungare invece il settore degli esterni.

La Pallacanestro 2.015, quindi, temporeggia. Lo stesso non fanno però, come anticipato, le avversarie per la lotta alla promozione, che si segnalano attivissime sul fronte mercato. A cominciare da Torino, ad esempio, che ha già messo sotto contratto da diversi giorni Simone Zanotti: si sta già allenando con i compagni, pronto per l’esordio nei quarti di finale playoff. Si muoverà certamente anche Cantù, desiderosa di fornire a Meo Sacchetti un play-guardia di livello al posto di Roko Rogic (resterà come straniero di riserva): al suo posto in arrivo il fresco 40enne David Logan, autore di una super stagione a Scafati in A. Nel girone Blu, poi, antenne dritte per Fortitudo Bologna e Udine. I felsinei starebbero trattando il ritorno di Adrian Banks da Treviso (domenica ha segnato il canestro della salvezza, curiosamente contro la Virtus Bologna), mentre i friulani inserirebbero il ‘big man’ di Napoli Jacorey Williams sotto le plance. Entrambe potrebbero finire nel tabellone Oro dell’Unieuro. In particolare, Udine potrebbe incrociarsi nell’eventuale semifinale.

Simone Casadei