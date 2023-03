Forlì, ora occhio alla rimonta del Ravenna

di Franco Pardolesi

Per chiudere la stagione col segno più. A sei giornate dalla conclusione il Forlì occupa il terzo posto del girone D. Una posizione che, negli ultimi campionati, i galletti avevano visto da lontano e che al termine del torneo 2022-23, al netto di improbabili crolli verticali, li vedrà giocare i playoff. La corsa a centrare gli spareggi non avrà certamente il pathos elettrizzante che in queste giornate vivono i tifosi di Pistoiese e Giana Erminio che, distanziate di una sola lunghezza, si giocheranno la promozione in serie C, ma il raggiungimento dell’obiettivo certificherebbe il salto di qualità della squadra di mister Mattia Graffiedi.

Al momento i tre biglietti validi per gli spareggi, escludendo quindi chi perderà il duello di vertice, sono in tasca al Forlì, coi suoi 53 punti, al Ravenna (51) e al Carpi (48). Inseguite da un gruppetto composto da United Riccione – ieri battuto in posticipo 3-1 a Crema – e Corticella, appaiate a quota 46, e poi da Aglianese, Sammaurese e Fanfulla, tutte con 45 punti.

Per il Forlì l’imperativo è quello di mantenere la terza posizione, che consentirebbe ai galletti di giocare in casa la gara di semifinale col vantaggio di poter contare anche sul pareggio. Se il campionato fosse finito, nel primo turno dei playoff si giocherebbero Forlì-Ravenna e Giana Erminio-Carpi. In questa ottica, quindi, sarebbe fondamentale tagliare il traguardo davanti ai giallorossi, in rimonta grazie alla redditizia cura di mister Gadda. Forlì e Ravenna, le due squadre romagnole che in oltre un secolo si sono trovate più volte faccia a faccia, s’accingono quindi allo sprint finale per la conquista della terza piazza. Per entrambe il calendario propone tre gare casalinghe e tre trasferte. A dirimere il ’dubbio’ potrebbe essere lo scontro diretto che domenica 16 aprile si giocherà allo stadio Morgagni.

Una partita che Ballardini & Co. attendono per prendersi la rivincita dopo il ko del match d’andata quando il velenoso gol nei minuti finali dell’ex di turno Melandri li condannò alla sconfitta 2-1. Gli altri incontri casalinghi vedranno il Forlì ospitare la pericolante Correggese e la Sammaurese: una squadra capace di tutto come dimostrato domenica scorsa nella vittoria costata cara alla ora ex capolista Giana Erminio, battuta 2-1.

Non proprio semplicissimi due dei tre impegni in trasferta dei galletti, quelli contro Aglianese e United Riccione, come detto entrambe ancora in lizza per un posto nei playoff; più agevole quello con il Crema, fuori da tutti i giochi, nell’ultima gara di campionato.

Il Ravenna, guidato in mezzo al campo dall’ex biancorosso Spinosa, riceverà al Benelli la Bagnolese, impegnata a salvare la pelle, per poi affrontare l’avversario diretto Carpi e chiudere con la partita casalinga col Lentigione, ancora pericolosamente vicino ai playout. In trasferta, oltre al derby ‘Vecchia Romagna’ di Forlì, i giallorossi sfideranno il Mezzolara e poi la Pistoiese. Un calendario che Forlì e Ravenna affronteranno con l’intento di strappare, per i playoff, il vantaggio del fattore campo.