Forlì, Penna non si ferma: "Come Spiderman"

di Gianni Bonali

Lorenzo Penna è stato il protagonista della vittoria di Forlì nel derby con Cento. Coach Martino l’ha definita "la partita perfetta". E quale aggettivo usare per il playmaker biancorosso? Ha totalizzato 16 punti in 22 minuti di gioco, di cui 14 in 14 minuti nella ripresa, top scorer della sfida, 4 rimbalzi, 3 assist e 3 falli subiti, compreso il gioco da 3 punti che ha chiuso i conti con Cento, 25 di valutazione. I tifosi forlivesi avevano già ammirato un Penna abile in difesa e in regia, ma la sua ‘verve’ offensiva è un fattore che sarà utile nel prosieguo della stagione.

Penna, ha fatto un bello scherzo di Carnevale a Cento... A proposito, facciamo un gioco, come alcuni tifosi che si sono presentati alla Milwaukee Dinelli Arena in costume: lei a quale maschera si paragonerebbe?

"Devo pensarci... (ride) Direi Spiderman, per la sua velocità".

Agile e con riflessi super. Come si è sbloccato dal punto di vista offensivo?

"Personalmente, ho giocato sereno, sto bene fisicamente e sono soddisfatto delle percentuali al tiro. Abbiamo approcciato in maniera positiva il derby, giocando in un’atmosfera da playoff per tutti i 40 minuti, supportati dai tanti tifosi forlivesi presenti sulle tribune".

Il rapporto con gli appassionati biancorossi è infatti forte e si è creato in città un clima di ottimismo visto anche il campionato che state disputando. Qual è il segreto di questa alchimia tra squadra e pubblico?

"Prima di tutto la passione dei tifosi in una Forlì che vive le partite in maniera coinvolgente e poi, sicuramente, le vittorie che aiutano e motivano il gruppo e ci spingono a fare sempre meglio. Salutarli a fine partita è stato un piacere e un obbligo visto il calore che ci hanno trasmesso sempre".

Il suo compagno di ruolo Fabio Valentini, solitamente faro della squadra, ha disputato un derby sotto tono. Cosa si sente di dirgli visto anche l’ottimo rapporto fra di voi e la stima reciproca?

"Fabio è tranquillo e il suo talento è indiscutibile. Capita di incappare in una giornata storta, anche se Fabio ha comunque dato il suo contributo alla causa. Certo aveva abituato tutti bene, offrendo prestazioni di alto livello, ma ciò che conta è che la squadra abbia vinto: è il gruppo che, al di là del talento dei singoli, porta a casa il risultato".

Sei vittorie consecutive, espugnati campi difficili come Cividale e Cento. Nel gruppo l’obiettivo finale sta cambiando?

"La vittoria di Cento avrà un peso importante nella seconda fase del campionato e siamo stati consapevoli delle nostre qualità. Ma il nostro obiettivo è arrivare nelle prime tre posizioni nella prima fase. Adesso abbiamo davanti ancora quattro partite da vincere: godiamoci la bella prestazione di Cento e poi pensiamo a domenica prossima. La stagione è ancora lunga…".

Il calendario propone la sfida casalinga con San Severo di Nick Raivio, ex compagno di squadra per due mesi. Che ricordi ha dell’uomo e del giocatore?

"Un ragazzo tranquillo, un professionista serio e un gran tiratore che dobbiamo cercare di limitare. Occorre essere infatti bravi a mettere qualche sassolino nei suoi ingranaggi e proseguire la striscia vincente".