Forlì, Penna sfollato e decisivo "La nostra gente mi è d’esempio"

di Gianni Bonali

Lorenzo Penna è stato uno dei protagonisti della vittoria dei biancorossi in trasferta di lunedì sera al PalaPania in gara2 playoff contro Chiusi. Il playmaker di Bentivoglio ha giocato una partita volitiva: rapido, grintoso e preciso, ha messo a referto 13 punti, con 5 rimbalzi e 5 assist in 25 minuti di gioco sul parquet toscano. Una prestazione aggressiva che ha contribuito a portare Forlì in vantaggio 2-0 nella serie, con la possibilità di conquistare la semifinale già stasera alle 20.30, in caso di ulteriore vittoria sul parquet senese.

Penna, tornando in campo dopo 8 giorni non possiamo non partire dalla situazione che vi ha fermati sull’1-0.

"Prima di tutto voglio dedicare la vittoria di lunedì sera a tutte le persone che hanno perso un familiare, un parente o un amico nell’alluvione dei giorni scorsi. Un pensiero alla città di Forlì e a tutti quelli coinvolti in questa difficile situazione e ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto con la loro passione. Speriamo di aver regalato due ore di spensieratezza e una piccola gioia ai tanti forlivesi che ci hanno seguito in Toscana e sul maxischermo del Cineflash".

Lei e suoi compagni di squadra come avete vissuto i terribili giorni dell’alluvione?

"Personalmente ho dovuto lasciare il mio appartamento proprio nel quartiere dei Romiti, per fortuna situato nei piani alti del condominio in cui abito. Fabio Valentini e io siamo stati ospitati per due giorni da Lorenzo Benvenuti nella sua casa nel quartiere San Benedetto, anche questa però senza corrente elettrica. Ci siamo fatti compagnia".

Quindi casa sua è nell’epicentro dell’alluvione.

"Quando sono tornato ai Romiti per recuperare alcuni oggetti personali è stato difficile vedere intorno a me i vicini di casa in difficoltà, in un paesaggio devastato, con persone che avevano perduto tutto. I loro sguardi erano tristi, ma erano uniti e soprattutto avevano la voglia di non mollare: un grande esempio di forza e carattere".

A lei come va?

"Mi è andata bene, sono stato fortunato e la società ci è stata vicina: ora sono in hotel, in attesa che la situazione si normalizzi".

La società destinerà l’incasso della prossima partita casalinga agli alluvionati e voi giocatori e lo staff tecnico state raccogliendo fondi a favore dei forlivesi colpiti duramente da questa tragedia.

"Sì e la squadra e lo staff tecnico sono a disposizione per iniziative di solidarietà e aiuto. Proseguiamo inoltre il nostro impegno nella raccolta fondi a favore delle persone coinvolte in questa drammatica situazione".

Nei giorni scorsi, nei momenti più complicati dell’alluvione, avete saltato alcuni allenamenti, con il Palafiera e le altre strutture destinate alle attività di soccorso ai cittadini.

"Il palasport era infatti occupato dagli uomini della Protezione civile e dei soccorsi e per 2 giorni non ci siamo allenati. Ma ho visto persone splendide di fronte all’emergenza: i romagnoli hanno reagito con coraggio al dolore".

Veniamo alla vittoria con Chiusi che vi dà la possibilità di chiudere la serie questa sera al PalaPania.

"Siamo partiti molto forte nel primo quarto, poi Chiusi è rientrata in partita e nonostante l’assenza di Sanford siamo riusciti a muovere bene la palla, prendere tiri aperti e vincere un match importante grazie a un gruppo unito, con Adrian protagonista e giustamente premiato come miglior giocatore della serie A2".