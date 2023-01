Forlì per due settimane capitale del tennis baby

Otto tornei in una grande manifestazione al Forum Tennis. Ieri mattina, nella sala della giunta comunale, è stato presentato il 2° Torneo Joma Tour, trofeo giovanile che il circolo forlivese organizza da sabato prossimo sino a domenica 12 sui cinque campi coperti, e riscaldati, dell’impianto comunale di via Campo di Marte 1. Erano presenti il presidente dell’attivissimo circolo Giuseppe Monterosa, il suo vice Graziano Farolfi e il consigliere Marco Gatti, entrambi impegnati nel torneo nelle vesti di giudice arbitro. A far gli onori di casa Daniele Mezzacapo, assessore allo sport, e la dottoressa Roberta Mercuriali dell’Ufficio Sport. Sui campi in terra rossa quattro categorie: Under 10, 12, 14 e da quest’anno anche Under 16, sia ragazze che ragazzi.

"Siamo davvero soddisfatti dell’adesione a questa edizione – ha sottolineato Monterosa –. Dopo la sospensione del 2021, causata dal Coronavirus, anno scorso abbiamo avuto 147 iscrizioni; a oggi, invece, sono più che raddoppiate fino a quota 320, baby tennisti e tenniste provenienti da tutta Italia". L’assessore Daniele Mezzacapo ha messo in luce l’importanza della manifestazione: "Il torneo organizzato dal Forum Tennis conferma l’importanza che la ‘pallina gialla’ ha assunto in questi ultimi anni a Forlì saldandosi con gli importanti tornei messi in cantiere al Tc di Carpena. Un’occasione importante a livello giovanile che con tanti iscritti, ovviamente accompagnati da genitori e allenatori, creerà un indotto non trascurabile".

Il torneo, allestito dal circolo forlivese dal 2013 (nella foto gli organizzatori ieri con Mezzacapo) e nei primi anni ‘targato’ Australian, si gioca dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 21; di sabato e domenica si parte invece alle 9 di mattina. L’entrata è gratuita.

Franco Pardolesi