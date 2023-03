Forlì per il rush finale vuole il ‘vero’ Cinciarini

di Simone Casadei

La Pallacanestro 2.015 viaggia col vento in poppa. Gli elementi del roster biancorosso performano a dovere e le risposte, anche a livello ‘mentale’, arrivano sempre al momento giusto. La pausa per la Coppa Italia, però, casca a pennello per recuperare anche un minimo di energie in vista del rush finale del campionato. È fondamentale rabboccare il serbatoio della benzina, così come è necessario ritrovare il Daniele Cinciarini dei giorni migliori.

Nelle ultime settimane, infatti, il capitano biancorosso è stato ‘rallentato’ da qualche acciacco fisico di troppo che ha inevitabilmente pregiudicato anche la resa sul campo, a cominciare dal minutaggio a lui riservato. Domenica scorsa a Chiusi, ad esempio, è rimasto in campo appena 10’ (tutti nel primo tempo) a causa di un problema muscolare, in virtù del quale lo staff tecnico ha saggiamente evitato il rischio di correre guai peggiori. In Toscana così ha trovato la via del canestro soltanto in un occasione, a fronte di quattro tentativi. In precedenza invece, a fine gennaio, aveva persino saltato il derby di Ravenna.

Del resto, quando Cinciarini vive un momento di grande spolvero (a dispetto della carta d’identità: saranno 40 le sue primavere a giugno), incide a fondo nella partita. Nel girone di andata, ad esempio, nelle tre preziosissime vittorie su Pistoia, Udine e Fortitudo – tutti impegni probanti con squadre di medio-alta classifica –, ha siglato in media la bellezza di 17 punti in appena 22,3’ di utilizzo. Numeri di assoluto rilievo, che però sono mancati nei big match del girone di ritorno.

Detto che il suo impatto in certe sfide è ugualmente importante (compresa l’ultima in casa con San Severo), Cinciarini non è infatti riuscito a sfornare il meglio di sé nelle trasferte sui campi di Pistoia e Cento. Al PalaCarrara, nella difficoltà generale Unieuro, era finito per naufragare insieme ai compagni: 4 punti in 20’, tirando con 211. Alla Milwaukee Dinelli Arena, invece, ‘beccato’ dai tifosi di casa, ha segnato 5 punti, peraltro con un rivedibile 14 dalla lunetta.

In tutto ciò, ad ogni modo, il capitano forlivese naviga ugualmente in modo stabile in doppia cifra di media, da quarto miglior marcatore della squadra con 10,7 punti in 19,8’ e con il 41% di realizzazione dal campo. La leadership sul parquet, al tempo stesso, non è mai venuta meno, con le tribune dell’Unieuro Arena che apprezzano. La miglior forma fisica, però, potrà nuovamente ‘regalare’ a Forlì un Cinciarini tirato a lucido, in grado di rompere l’equilibrio in uscita dalla panchina nel ruolo designato di sesto uomo. Col livello medio delle avversarie destinato ad alzarsi, il suo contributo continuativo – anche nelle dinamiche delle rotazioni degli esterni – sarà imprescindibile per il destino dei biancorossi.