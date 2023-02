Forlì, perso il treno. Ma ne passa un altro

di Marco Lombardi

Una poltrona per tre. L’intreccio di destini tra le prime quattro, consumatosi domenica nella 28ª giornata del girone D di serie D, ha certificato una grande verità: il campionato è ufficialmente riaperto. Tutti i riflettori erano puntati sul ‘Città di Gorgonzola’, teatro della partitissima tra Giana Erminio e Forlì, rispettivamente capolista e terza della classe, ma le attese della vigilia sono state ampiamente tradite.

La montagna ha infatti partorito il topolino: uno 0-0 senza sugo, che non serve a nessuno. Né ai lombardi (ora a 54 punti), che non vincono dal 15 gennaio (3-0 allo United Riccione) e hanno dilapidato un tesoretto di 11 punti sulla concorrenza, né tantomeno ai romagnoli (saliti a quota 49), che hanno fallito un’altra chance per compiere il definitivo salto di qualità e attaccare la vetta; troppo poco un tiro in 94’ per sperare di uscire col bottino pieno dal faccia a faccia con la più bella del reame, che comunque ha avuto il merito di provarci (sei le nitide occasioni da rete create).

Ad approfittare delle incertezze altrui è stata la Pistoiese, convitato di pietra, che tra le mura amiche ha tritato come un hamburger (4-1) il malcapitato Carpi (la cui rincorsa al primo posto finisce qui), sgranocchiando ulteriori 2 punti alla battistrada, ora tallonata a -1 ma che ha una partita in meno: quella in casa del Prato sospesa sullo 0-0 al 32’ per infortunio dell’arbitro e che sarà recuperata domani ripartendo dal momento dell’interruzione.

Adesso però è già tempo anche di proiettarsi al prossimo turno, nel quale andrà in scena un altro scontro diretto che profuma di C, quello proprio tra Forlì e Pistoiese; l’ennesimo capitolo di una ‘faida’ infinita, dentro e fuori dal campo. Corre l’obbligo di ricordare, infatti, che pende tuttora il ricorso dei toscani al Collegio di Garanzia del Coni, terzo e ultimo grado della giustizia sportiva, avverso l’omologazione del risultato della gara di andata, disputata il 23 ottobre al ‘Melani’ e terminata con il successo (0-2) del galletto, nella quale l’arbitro incorse in un errore tecnico. Motivo per cui il club orange inoltrò reclamo al giudice sportivo, che lo accolse disponendo la ripetizione della partita; decisione poi impugnata dal Forlì e ribaltata dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale. Insomma, quanto basta per infiammare una sfida decisiva, alla quale il galletto si presenta con 4 lunghezze di ritardo dall’Olandesina. Contestualmente, la capolista Giana Erminio farà visita a una Bagnolese disperata, travolta 4-0, domenica, dall’uragano Lentigione e inesorabilmente in caduta libera verso il baratro dell’Eccellenza.

Il tour de force biancorosso con la nobiltà del girone proseguirà il 5 marzo a Lodi, tana di un Fanfulla sospeso a ridosso della zona playoff; dopodichè il calendario si mette apparentemente in discesa, riservando al Forlì crash test con avversarie intruppate nella terra di mezzo della classifica e che, verosimilmente, non avranno più nulla da chiedere al campionato. Ma a quel punto i giochi per la vetta potrebbero essere già fatti.